Un peu plus de 10 jours après l’émergence du mouvement des gilets jaunes, en Belgique, les syndicats sortent du bois… avec des réactions mitigées. À l’instar de ces nombreuses listes citoyennes ayant émergé lors des élections d’octobre et symbolisant l’échec du politique, le mouvement contestataire des gilets jaunes est perçu, par certains, comme un échec des syndicats. Pour Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC, un mélange d’écoute et de prudence s’impose…

Les gilets jaunes en Belgique, bientôt deux semaines. Quel est votre sentiment à l’égard du mouvement ?

"D’abord, il faut entendre cette détresse exprimée, ce sentiment de vivre de moins en moins bien même si on travaille de plus en plus. C’est la voix de celles et ceux qui n’ont pas de voiture de société, qui ne sont pas propriétaires d’un logement. Cet écart, ce fossé qui se creuse est ce que nous avons toujours dénoncé. (...)"