La police de Bruxelles Capitale-Ixelles signale de possibles embarras de circulation dans le cadre d'un nouveau rassemblement potentiel des Gilets jaunes annoncé pour samedi.



Les problèmes pourraient survenir dans le quartier européen mais aussi sur la petite ceinture ou dans le centre, indique jeudi la Direction Trafic de la zone. La police locale conseille dès lors aux usagers d'éviter d'utiliser leur voiture à Bruxelles samedi prochain et d'utiliser autant que possible les transports en commun. Elle invite également les automobilistes à suivre les instructions de la police si des embarras de circulation se présentent et de suivre celles mentionnées sur les panneaux en cas de fermeture des tunnels.

Pour plus d'information, les usagers de la route peuvent consulter le site Internet www.polbru.be et pour des informations en temps réel, le compte Twitter @zpz_polbru.