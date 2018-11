Le ministre de la Mobilité François Bellot a décidé d'accorder une période de tolérance de 7 jours pour les temps de conduite et de repos des transporteurs de carburant, a-t-il indiqué jeudi. Cette mesure entrera en vigueur vendredi et fait suite aux blocages de dépôts de carburant par les "gilets jaunes". Le ministre ne veut pas que les ménages, les services sociaux et les entreprises soient touchés par une pénurie de carburant alors que les températures sont à la baisse. L'alimentation des stations-service doit par ailleurs être garantie pour que les citoyens puissent facilement se rendre au travail, ajoute-t-il.

Cette période de tolérance pour les temps de conduite et de repos durera 7 jours à partir du vendredi 23 novembre. Le ministre souligne que la sécurité routière et celle du conducteur ne doivent pas être compromises.