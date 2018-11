Le dépôt de carburant de Total à Feluy est à nouveau accessible, mais il sera fermé pour des raisons de sécurité durant la nuit, a fait savoir le porte-parole de la compagnie Total, Pascal de Crem.

Les livraisons vont reprendre, a fait savoir Johan Mattart de la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants (Brafco). "À notre connaissance, tous les dépôts sont à nouveau accessibles", a ajouté M. Mattart. "Dans certaines régions, les conducteurs subissent des perturbations en cours de route. Il y a encore des membres des gilets jaunes qui manifestent pour entraver le travail des routiers."

Le dépôt de carburant de Feluy, dans la province du Hainaut, qui était toujours bloqué jeudi, est à nouveau ouvert vendredi. Les fournisseurs ne peuvent toutefois pas encore récupérer de carburant parce qu'il n'est pas encore certain que la situation soit complètement sûre après les actions des gilets jaunes ces derniers jours. "L'essence est une substance extrêmement dangereuse. Par conséquent, tant que la sécurité n'est pas garantie, le carburant n'est pas distribué", selon M. De Crem.

Le dépôt de Feluy sera fermé à la demande de la police au cours de la soirée. "Normalement, le dépôt est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais tant que la situation n'est pas complètement normalisée, nous le fermons de nuit", a déclaré le porte-parole. Total aurait pris cette décision, même si la police n'en avait pas donné l'ordre, indique encore M. Mattart. L'heure de fermeture du dépôt ce vendredi n'est pas encore connue. "Cela dépend de l'évolution de la situation", conclut le porte-parole de Total.





L'approvisionnement en carburant reste difficile en Wallonie

En Wallonie, l'approvisionnement en carburant à toutes les stations-service reste problématique, indiquent Total et DATS 24. Cependant, la situation peut évoluer rapidement et cela semble être le cas chez les deux sociétés. Contrairement à jeudi, il n'y a aucun problème en Flandre. Chez Total, il existe encore un certain nombre de stations pour lesquelles un ou plusieurs type de carburants ne sont plus disponibles, mais la situation s'est améliorée par rapport à jeudi.

Du côté de DATS 24, neuf stations-service en Wallonie sont complètement à sec: huit dans la province de Hainaut et une dans la province de Liège, selon le porte-parole du groupe Maarten Van Houdenhove.

DATS 24 n'organise pas son approvisionnement vendredi via le site de Feluy, mais utilise uniquement des sites en Flandre. "Cela rend la livraison plus complexe et les distances plus grandes", a déclaré M. Van Houdenhove.

La compagnie ne sait pas encore déterminer si la situation va évoluer. "Nous avons réussi à approvisionner 16 à 17 stations supplémentaires", a indiqué M. Van Houdenhove, qui ajoute que la société fait tout ce qui est en son pouvoir pour fournir autant de clients que possible.

DATS 24 dispose de 124 stations-service à travers le pays.





Bellot: les chauffeurs ne sont pas censés conduire leurs véhicules quand ils sont fatigués

Le ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot, a justifié par des "circonstances exceptionnelles" la mise en place d'une période de tolérance de sept jours pour les temps de conduite et de repos des transporteurs de carburant, une décision dénoncée par le syndicat socialiste du transport UBT. "Je tiens à être très clair: la sécurité routière doit rester la priorité. La mesure de tolérance temporaire visée (...) reflète les circonstances exceptionnelles. Ni la sécurité du conducteur ni la sécurité routière ne peuvent être compromises. Les chauffeurs ne sont pas censés conduire leurs véhicules quand ils sont fatigués et les employeurs restent responsables pour la sécurité de leurs employés et des autres utilisateurs de la route", a expliqué M. Bellot (MR) dans un communiqué.

"Cela est repris in extenso dans le document officiel. Les chauffeurs doivent pouvoir évaluer s'ils sont en état ou non d'assumer la tâche qui leur est demandée et si ce n'est pas le cas, de passer la main à un collègue. Un équilibre doit être trouvé en ce sens", a-t-il ajouté.

Il est, selon M. Bellot, important en ces périodes de basses températures de ne pas laisser les citoyens et les collectivités tomber à court de combustible.

"Je pense aux maisons de retraite, aux hôpitaux, aux écoles", a-t-il souligné.

Mais il est clair que même dans ce contexte exceptionnel, les entreprises de livraison de combustible doivent gérer leurs équipes d'une façon optimale pour veiller à assurer la sécurité de leurs employés et des autres utilisateurs de la route.

Cette mesure a une durée "très limitée dans le temps", insiste le ministre de la Mobilité.