Les autorités françaises ont lancé des vérifications après la multiplication de faux comptes destinés à amplifier, sur les réseaux sociaux, la contestation portée par les "gilets jaunes", a-t-on appris samedi de sources proches du dossier.

C'est le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) qui est en charge de coordonner les vérifications en cours, a expliqué cette source.

Les services français sont attentifs à la manipulation de l'information mais il est trop tôt pour se prononcer sur les allégations du quotidien britannique The Times, qui assure que des centaines de faux comptes alimentés par la Russie cherchent à amplifier la révolte des "gilets jaunes", indique une autre source proche du dossier.

C'est un sujet qui nécessite des investigations lourdes et complexes, précise-t-on.

Selon The Times, qui cite des analyses menées par la société de cybersécurité New Knowledge, quelque 200 comptes Twitter diffusent des photos et des vidéos de personnes grièvement blessés par la police, des supposés "gilets jaunes", alors que ces images datent d'événements n'ayant rien à voir avec les manifestations qui se déroulent en France depuis plusieurs semaines.

Après plus de trois semaines de mobilisation, le mouvement des "gilets jaunes" a organisé samedi une nouvelle journée d'action émaillée de violences. Pour répondre aux revendications de ce mouvement né sur les réseaux sociaux, le gouvernement français a notamment renoncé à une hausse des taxes sur les carburants, prévue pour janvier 2019.