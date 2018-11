Des huissiers de justice ont à nouveau été mandatés lundi matin à Wandre et Sclessin pour contraindre les "gilets jaunes" à quitter les dépôts de compagnies pétrolières où ils protestaient, a indiqué la zone de police de Liège.

S'ils étaient encore nombreux dimanche soir et lundi matin à avoir fait le déplacement du côté de Wandre et Sclessin, les "gilets jaunes" ont finalement été dans l'obligation de quitter les lieux. Il était près de 8h00 ce lundi quand des huissiers de justice sont arrivés, en compagnie de la police de Liège, pour contraindre les manifestants à abandonner leur projet de protestation. Il en a été de même une heure plus tard à Wandre.

"Des huissiers se sont rendus devant les dépôts de Total et Avia à Wandre. A 9h15, les piquets étaient effectivement levés", a confirmé en début de matinée la zone de police liégeoise. "Sclessin a vécu la même situation très tôt matin matin, mais entre-temps, des manifestants sont revenus sur les lieux. Les huissiers viennent d'être à nouveau prévenus et sont actuellement en route. C'est une situation qui risque de se reproduire de manière régulière ce lundi."

Des embarras en région liégeoise

Les accès aux dépôts sont rétablis, mais certaines conséquences sont toujours visible. Si Sudinfo rapporte que les cuves de certaines, à Sclessin et Wandre, en région liégeoise, notamment, étaient à sec, la situation ne semble pas alarmante. Interrogé par RTL Info, Olivier Neyrinck, directeur de la fédération belge des négociants de carburant affirme ce lundi que des solutions existent pour éviter la pénurie, les dépôts bruxellois et flamands étant toujours accessibles. Le temps de livraison supplémentaire pourrait occasionner des pénuries momentanées de quelques heures dans certaines stations, mais rien d'alarmant, donc.

Enfin, des perturbations sont à noter sur la E19 en direction de la France, rapporte la RTBF. Les manifestants organisent un barrage filtrant au poste frontière de Hensies.

La situation en France

Plusieurs rassemblements de "gilets jaunes" perturbaient à nouveau lundi matin la circulation automobile et des dépôts de carburants, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Opérations escargots, blocages et barrages filtrants, dont certains ont été maintenus dans la nuit, persistaient au niveau de péages, autoroutes, périphériques pour la troisième journée consécutive de mobilisation, marquée par les premiers blocages de dépôts pétroliers.

"Deux dépôts sont bloqués, à Vern près de Rennes et Fos-sur-mer (Bouches-du-Rhône), où l'accès n'est pas disponible", a indiqué le groupe Total à l'AFP, précisant que les raffineries n'étaient pas touchées pour le moment.

Plusieurs incidents ont à nouveau émaillé la nuit. A Calais, un automobiliste anglais et un chauffeur routier australien ont été placés en garde à vue après avoir touché des manifestants en forçant des barrages. A Saint-Dizier (Haute-Marne), le conducteur d'un camion a été interpellé par les gendarmes, également après avoir blessé un "gilet jaune", transporté à l'hôpital.

En Auvergne-Rhône-Alpes, des gilets jaunes se sont positionnés au péage de Limas sur l'A6 au niveau de Villefranche-sur-Saône, créant plusieurs kilomètres de bouchons, selon la préfecture du Rhône. L'accès à l'A6 était également perturbé au sud de Chalon-sur-Saône par la présence de gilets jaunes, selon la préfecture de Saône-et-Loire. Dans le Sud-Est, plusieurs barrages, parfois totalement bloquants sont installés sur l'A7, à Orange, Avignon ou encore Bollène.