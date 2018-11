La police a procédé au cours des deux nuits passées à 53 arrestations à la suite de troubles commis dans le cadre des manifestations des "gilets jaunes" en Wallonie.

Parmi ces arrestations, 24 étaient de nature judiciaire pour des infractions telles que le vol, des actes de violence ou l'utilisation d'armes. Une partie de ces personnes arrêtées judiciairement était déjà connue de la police, a indiqué jeudi le ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA) à la Chambre, en réponse à des questions de Vanessa Matz (cdH) et Philippe Pivin (MR). Mercredi, une réunion a eu lieu au centre de crise fédéral, rassemblant les autorités administratives et les services de sécurité concernés. L'action sur le terrrain est gérée par les gouverneurs de province avec les services locaux. L'autorité fédérale s'est engagée à leur fournir les moyens dont ils avaient besoin. Cela a été le cas avec des canons à eau, des hélicoptères et des agents de la réserve fédérale.

Le Premier ministre a réaffirmé la plus "plus grande fermeté" qui serait celle du gouvernement à l'égard des actes de violence et des fauteurs de trouble. Quant aux revendications exprimées pacifiquement par les manifestants, elles sont entendues par le gouvernement, a assuré Charles Michel.

"Nous ne sommes pas sourds. Cela fait quatre ans que nous sommes mobilisés pour rencontrer ces préoccupations", a-t-il ajouté en citant le "tax shift" décidé par le gouvernement, qui mène, dit-il, à une augmentation du pouvoir d'achat des bas et moyens salaires, ou la revalorisation des allocations sociales.

A entendre le cdH, le gouvernement ferait preuve d'un "silence assourdissant" face aux revendications qui ne viennent pas seulement d'une "classe précarisée" mais aussi de la classe moyennes. "J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous ne représentez plus cette classe moyenne", a ainsi affirmé Mme Matz.

Petit accrochage au dépôt de Wierde

Un incident sans rapport avec le mouvement des "gilets jaunes" s'est déroulé jeudi après-midi sur le site d'approvisionnement de Wierde. Un camion qui devait rentrer au dépôt s'est fait emboutir par une voiture. "Les camions peuvent circuler librement car nous ne bloquons pas l'accès", explique Marc-Henri Jamain. Une circulation qui peut toutefois entraîner des incidents.

"Il y a peu, un petit accrochage s'est déroulé. C'est indépendant de notre volonté et nous en sommes désolés mais nous n'altérons pas la circulation à notre hauteur", poursuit-il.

En ce qui concerne l'approvisionnement de la région, cela fluctue d'heure en heure. "Pour le moment dans toute la Wallonie nous avons environ 70 pompes qui sont au moins en rupture d'un produit", indique Pascal de Crem de chez Total.