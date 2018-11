Des vitrines de magasins et de banques saccagées, des abribus et des horodateurs détruits, du mobilier urbain arraché, des pavés descellés et utilisés comme projectiles contre les policiers : Charleroi a vécu un week-end de guérilla urbaine menée par 100 à 150 casseurs infiltrés aux gilets jaunes.

Vendredi déjà, de nombreux actes de dégradation avaient été commis par ces fauteurs de troubles. Et malgré l’imposant dispositif policier déployé samedi soir, de nouvelles émeutes, sans précédent à Charleroi, ont éclaté samedi dans la soirée. "Alors que les gilets jaunes menaient leur manifestation pacifique, des casseurs totalement étrangers aux revendications démocratiques ont peu à peu infiltré leurs rangs", explique Paul Magnette, bourgmestre de la métropole sambrienne. "Pour la plupart cagoulés, ces individus ont provoqué les policiers en leur lançant des pavés et des barres de fer et ont fortement dégradé l’espace public. Vers 21 h 30, les forces de l’ordre ont donné l’assaut et ont rapidement dispersé les émeutiers, notamment à l’aide de l’arroseuse. Ceux-ci se sont alors séparés en groupuscules qui se sont dispersés dans la Ville-Haute d’abord, puis à la Ville-Basse, afin d’y commettre de nouvelles dégradations et en déclenchant des incendies. Grâce au courage et au professionnalisme des policiers, le calme est revenu vers 2 h 30."

Au total , 27 personnes ont fait l’objet d’une arrestation, dont cinq judiciaires pour rébellion armée, en bande et avec concert préalable. "Le taux d’arrestation est élevé puisqu’un casseur sur cinq a pu être appréhendé", poursuit Paul Magnette. "Leurs profils ont été immédiatement analysés : il s’agit d’individus très jeunes, âgés de 18 à 28 ans, et connus de la justice pour 80 % d’entre eux, notamment pour stupéfiants. La moitié est originaire de Charleroi, d’autres viennent des provinces de Namur ou de Liège, dans le seul but de semer le chaos. Nous ne pouvons tolérer qu’on s’attaque à Charleroi. Ce dimanche soir, les effectifs policiers seront encore renforcés. Cinq pelotons de 36 hommes se déploieront un peu partout en ville pour éviter la formation de bandes."

Selon le commissaire divisionnaire Philippe Stratsaert, un important travail est mené en coulisses, notamment grâce aux caméras urbaines, pour identifier un maximum de suspects et les relier aux délits commis. Les réseaux sociaux sont également passés au crible afin de repérer les agitateurs. "Nous voulons aussi sensibiliser le parquet et les juges d’instruction afin que ces délits ne restent pas impunis et que nos arrestations débouchent sur des mandats d’arrêt", conclut le chef de zone.

À Feluy, trois individus ont également fait l’objet d’arrestations judiciaires pour port d’arme illégal. Ils ont été trouvés en possession d’un marteau et d’un coup-de-poing américain, ce qui démontre qu’ils venaient d’Herstal uniquement pour en découdre.