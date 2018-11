Des membres du mouvement des gilets jaunes ont de nouveau bloqué l’entrée des dépôts de compagnies pétrolières ce mardi, après avoir pourtant quitté les lieux en matinée. Ils ont également bloqué des camions qui livraient du mazout de chauffage.

"Un tiers des stations-service, soit entre 400 et 600, sont en situation de pénurie totale", nous informait Olivier Neyrinck, porte-parole de la fédération belge des négociants en combustibles et carburants (Brafco), mardi en début de soirée. La situation s’est donc considérablement détériorée entre lundi et mardi. Elle aurait encore pu être plus grave si des camions n’étaient pas descendus de Bruxelles et de Wallonie pour approvisionner les stations-service wallonnes.

"La situation n’a pas empiré mardi en cours de journée, mais elle ne s’est pas améliorée non plus. On croise les doigts pour que cela s’arrête."

Le dépôt de Feluy avait été libéré en cours de journée, comme celui de Wandre peu de temps auparavant. Avant que des manifestants retournent sur place en début d’après-midi, pour occuper les lieux à nouveau.

Ce mardi, les automobilistes ne pouvaient donc plus s’approvisionner en carburant dans une partie significative des stations.

"C’est surtout l’essence qui pose problème. Mais le diesel commence aussi à manquer. Les autos doivent parfois faire plusieurs stations avant de pouvoir se ravitailler", reprend le porte-parole de Brafco. "Le plus préoccupant, c’est la pénurie de mazout de chauffage. C’est extrêmement problématique ! C’est de l’inconscience de la part des manifestants… Ils se disent citoyens, mais ils feraient mieux de penser à leurs voisins. On parle d’une interdiction à 80 voire à 90 % d’approvisionnement. Certains négociants ardennais sont forcés d’aller jusqu’à Anvers pour se ravitailler. La situation est critique, surtout avec ce froid. C’est dramatique que les manifestants n’aient pas eu comme mot d’ordre de laisser passer les camions de ravitaillement en mazout de chauffage."

Pour les cas extrêmes, Brafco dispose toutefois d’alternatives en cas de grave pénurie, comme la possibilité d’escorter des camions pour le réapprovisionnement ou la libération de stocks stratégiques.