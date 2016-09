Goldstein, chef de cabinet de Vervoort, soupçonné de conflit d'intérêts

Belgique

Les asbl Cumuleo et Anticor ont indiqué avoir envoyé lundi un courrier au ministre-président bruxellois Rudi Vervoort à la suite de ce qu'ils qualifient de "découverte d'un conflit d'intérêts et d'un faux et usage de faux dans le chef de son directeur de cabinet Yves Goldstein".

Yves Goldstein a annoncé jeudi qu'il quittait ses fonctions de directeur de cabinet pour des raisons personnelles. Le quotidien La Capitale avait indiqué vendredi que l'association contre la corruption Anticor le soupçonnait de conflit d'intérêts, le socialiste ayant caché son mandat de président de l'asbl Mondial Sport, basée à Schaerbeek et financée quasi intégralement par des subsides de la Région et d'Actiris.

Dans leur courrier adressé à Rudi Vervoort, Cumuleo et Anticor ont demandé à Rudi Vervoort de rendre public sous 15 jours l'ensemble des mandats, fonctions et professions publics et privés exercés par les membres des cellules stratégiques de son cabinet "afin d'instaurer un climat de confiance entre les Bruxellois et l'équipe de son cabinet".

Selon ces deux asbl, en plus du conflit d'intérêts, le chef de cabinet de Rudi Vervoort a commis "un faux et usage de faux envers la Cour des comptes en ne déclarant pas le mandat de président de Mondial Sport alors que la loi le lui imposait".

Le cabinet répond

"Yves Goldstein est président de l'asbl Mondial Sport depuis décembre 2013. Cette asbl est subventionnée depuis 2005 par la CoCoF pour des activités de soutien scolaire. Les décisions de soutien de cette asbl par Actiris ou la CoCoF sont majoritairement antérieures à la nomination de Monsieur Goldstein comme directeur de cabinet et les procédures d'octroi ont toujours fait l'objet d'une décision du gouvernement ou d'Actiris sur base de procédures décrites par la loi", a affirmé lundi midi le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort.

Au-delà de l'explication fournie concernant l'entrée en fonction d'Yves Goldstein, postérieure à l'octroi de subvention à cette association par la CoCof, le cabinet de Rudi Vervoort a dit constater "qu'aucune plainte n'a été déposée. L'objectif d'Anticor est-il de faire respecter la loi ou de nuire délibérément en faisant anonymement des déclarations calomnieuses par voie de presse? ", a-t-il demandé.