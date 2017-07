Olivier Chastel et Benoît Lutgen, les deux chefs de file du MR et du cdH, en ont fait l'annonce simultanément sur Twitter à 13h55. Ils ont trouvé un accord pour la formation du gouvernement wallon. Ils ont détaillé cet accord ce mardi à 16h.

« La confiance des citoyens doit être ravivée. Une alternative s’impose dans la gestion du bien commun. Avec tous les bâtisseurs d’avenir, nous entendons poser les fondations d’une ère nouvelle, libre et responsable. Celle de l’éthique, de l’efficacité et de la performance ; pour une Wallonie plus forte », déclarent les présidents des deux formations politiques.





Voici la déclaration de politique régionale :

Pour le MR et le cdH, chaque euro public doit être utilisé avec efficience en vue de l’accomplissement des missions essentielles de la Région : l’économie, l’emploi, le défi climatique et la cohésion sociale. Le redressement socio-économique wallon est freiné par des pratiques politiques inacceptables auxquelles la majorité gouvernementale a décidé de mettre un terme. A travers leur accord de gouvernement, MR et cdH enclenchent un renouveau démocratique d’envergure, tout en s’appuyant sur les nombreux atouts wallons.

En matière de bonne gouvernance, le fil conducteur est de réduire la facture des coûts de fonctionnement des structures publiques et politiques.

La Wallonie plus démocratique et plus transparente

Plus précisément, ce renouveau démocratique s’articulera autour de 4 axes : la transparence, la participation, la responsabilité et la performance. Il en résultera notamment une diminution drastique des surcoûts de fonctionnement publics : limitation des mandats et des rémunérations, rationalisation des structures (outils économiques, TEC, etc.), pour plus d’efficacité au service de la population, des entreprises, associations, des travailleurs, des demandeurs d'emploi, etc.

Par ailleurs, le salaire des ministres est diminué de 10%, le coût global des cabinets ministériels est également diminué de 10%. Une réduction de 5% des frais de fonctionnement du Parlement est décidée, 20 structures pararégionales seront supprimées, 200 postes d'administrateurs le seront également. La décision politique coûtera moins cher, le coût de fonctionnement pour le citoyen diminuera drastiquement.

La proximité avec le citoyen sera renforcée, via l'objectivation des recrutements au sein de la fonction publique et la mise en place de panels citoyens pour enrichir le travail parlementaire. Enfin, le choix de l’électeur sera consolidé : la suppression de l’effet dévolutif de la case de tête et des suppléances sera proposée. Une réforme des institutions provinciales sera présentée au Parlement, ainsi que la création d’une circonscription électorale régionale.

La Wallonie plus attractive et plus performante

La création d’emplois sera l'absolue priorité de la Wallonie. MR et cdH dynamiseront la politique économique pour une Wallonie plus attractive et plus performante, en s’appuyant sur la jeunesse créative, via le développement d’un environnement favorable à l’entreprenariat, en renforçant la politique industrielle, afin de créer plus de valeur à partager et plus d’emplois, et en favorisant la lisibilité, l’efficacité et la cohérence des outils économiques.

La majorité ciblera les secteurs d’avenir et d’emploi ainsi que les PME, soutiendra la recherche et l’innovation, le développement de zones d’activités économiques numériques et le commerce de proximité. Une attention particulière sera portée à créer des perspectives durables pour les agriculteurs. La mobilisation de l’épargne privée au profit des PME et des jeunes investisseurs sous l’apport du prêt coup de pouce sera élargie.

Le futur gouvernement wallon mettra en place un accompagnement plus humain et performant des demandeurs d’emploi, encouragera la formation en alternance et mettra l’accent sur la maîtrise des langues. La mobilité entre régions sera encouragée. MR et cdH orienteront les politiques de formation vers l’emploi, en particulier les métiers en pénurie. Ils renforceront la cohérence des outils d’accompagnement des demandeurs d’emploi (Forem, MIRE, ALE, etc.).

La Wallonie plus humaine et plus juste

Les partenaires de majorité s’engagent pour une Wallonie plus humaine et plus juste. La dynamique de lutte contre la pauvreté sera renforcée, en tant qu’objectif transversal. Un nouveau Plan de prévention et de promotion de la Santé sera finalisé. Pour les allocations familiales et la réorganisation de la première ligne de soins, les réformes indispensables seront menées à bien. Pour les personnes porteuses d’un handicap, une réforme du modèle d’agrément et de subventionnement de l’ensemble des structures résidentielles et d’accueil sera menée. Sur le plan hospitalier, les rapprochements entre les différentes structures associatives et/ou publiques seront facilités avec pour objectif de garantir une offre hospitalière de proximité à chaque Wallon. Pour relever le défi du vieillissement, l’assurance autonomie sera un instrument clé de la mutation démographique des prochaines décennies. Le moratoire relatif aux nouvelles places en maisons de repos et maisons de repos et de soins sera levé et la clé de répartition revue, de manière à répondre le plus efficacement aux besoins de la population.

La qualité de l’habitat sera un autre axe de la politique du gouvernement wallon, avec pour priorités l’amélioration de la performance énergétique et la rénovation des logements anciens. En matière de logement public, le gouvernement wallon favorisera la mixité sociale et mettra en place l’allocation-loyer, qui permettra l’accès à un logement à loyer modéré pour les familles en attente d’un logement social. La révision des loyers sera envisagée pour garantir tant la viabilité des Sociétés de Logement des Services Publics que l’équité entre locataires mais aussi entre les locataires et les candidats locataires.

La Wallonie plus efficace et plus équitable

Pour une Wallonie plus efficace et plus équitable, les partenaires mettent l’accent sur la maîtrise des finances publiques et l’amélioration structurelle du budget, avec la mise en place d’une Agence de la Dette. La taxe télé-redevance sera supprimée, cette mesure étant financée par des économies structurelles. L’accès à la première propriété sera encouragé grâce à la diminution des droits d’enregistrement et au préfinancement pour les primo-propriétaires. Le taux de 15% à partir de la 3e habitation sera supprimé. MR et cdH réformeront les droits de succession et de donation afin notamment de favoriser la transmission de l’immeuble familial au conjoint survivant et d’inciter aux investissements dans l’efficience énergétique. La fiscalité automobile sera également adaptée selon trois principes : performance sanitaire et environnementale ; fluidité du trafic ; entretien d’infrastructures de qualité.

La Wallonie plus durable et plus innovante

En mettant pleinement en œuvre l’accord de Paris sur le climat et en favorisant les comportements éco-responsables, les partenaires de majorité investissent dans la transition environnementale comme puissant levier d’avenir. L’accent sera mis sur l’efficacité énergétique et la réduction des factures : création d’un Fonds pour l’efficacité énergétique, refonte des primes Energie, réintroduction de l’audit préalable obligatoire. Les économies d’énergie seront soutenues via la fiscalité. Les tarifs de distribution et de transport seront progressivement harmonisés.

En matière de mobilité, le rôle de la Société Régionale Wallonne des Transports (SRWT) sera renforcé. Elle assurera sa digitalisation et la continuité du service. Tenant compte de l’évolution du monde du travail, le gouvernement wallon soutiendra le covoiturage, la création de zones de coworking, la réalisation de plans de mobilité et renforcera le lien entre les TEC et la SNCB.

En matière environnementale, la Région lancera un emprunt obligataire durable, soutiendra l’économie circulaire et visera l’objectif d’une Wallonie sans diesel pour 2030 ! Pour la gestion des déchets, MR et cdH soutiendront le principe du pollueur-payeur et du coût-vérité.

La création de quartiers nouveaux sera encouragée par un régime fiscal attractif et un support spécifique. La défense de la ruralité sera un objectif constant des autorités, qui défendront la disponibilité des services, en particulier des services publics, sur l’entièreté du territoire.

Olivier Chastel et Benoît Lutgen concluent : « C’est en créant des emplois et en permettant aux Wallons et aux Wallonnes de prendre leur destin en main que notre Région pourra relever le défi du redressement socio-économique. Animés par un engagement social fort, les partenaires de la majorité gouvernementale wallonne seront pleinement mobilisés pendant ces 18 prochains mois pour atteindre ces objectifs : plus d’emplois, plus de prospérité partagée, plus de justice sociale et d’équité fiscale ».





Revivez les moments forts de la conférence de presse: