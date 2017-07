C'est ce qu'il a précisé en réponse à une question du député Ecolo Stéphane Hazée, en commission du parlement wallon. Arguant de l'absence d'accord préalable et des répercussions budgétaires, le cdH avait bloqué une trentaine de points (près d'un tiers du total) de l'ordre du jour du gouvernement wallon, dont l'emblématique dossier de la suppression de la redevance télévision, mais aussi certains subsides aux entreprises ou à des asbl.

"Juridiquement, notre gouvernement reste de plein exercice, et tous les dossiers prêts sont donc inscrits à l'ordre du jour pour être examinés. Politiquement, c'est différent: le PS continuera à travailler normalement, nous n'avons bloqué aucun dossier, mais le cdH en a bloqué trente, dont des subsides à des entreprises ou des asbl. Je les réinscris et j'attends de voir, dossier par dossier, quelle attitude prendra le cdH", a affirmé M. Magnette (PS).

Le chef du gouvernement régional parle d'une situation "ubuesque". "Dans les premiers jours, on a pensé que le cdH avait préparé une autre majorité, et arriverait rapidement avec une motion (de méfiance constructive). C'est donc normal que l'on ait trié nos archives, préparé l'échéance. Mais manifestement, l'opération n'avait pas été préparée de manière très minutieuse", a ajouté Paul Magnette.

A ses yeux, "cette situation très dommageable crée beaucoup d'incertitude, notamment pour les entreprises. Nous risquons un certain enlisement, une certaine paralysie. Je ne peux pas forcer le cdH à changer d'attitude, je dois continuer à la subir, j'espère seulement que cette situation ubuesque ne durera pas trop longtemps."

Le cdH a annoncé le 19 juin dernier sa volonté de constituer des majorités sans le PS en Wallonie, à Bruxelles et en Fédération. Son président Benoît Lutgen mène depuis lors des pourparlers préalables à toute négociation, et réunira mardi encore le MR et Ecolo sur le thème de la bonne gouvernance, dont les Verts et DéFI ont fait un préalable.

Répondant à Paul Magnette, Stéphane Hazée a parlé d'"irresponsabilité" dans le déclenchement de cette crise et de "contradictions majeures" à déclarer un partenaire infréquentable au gouvernement wallon mais pas dans certaines grandes villes comme Charleroi et Liège. Il souligne aussi que le gouvernement bruxellois semble lui fonctionner normalement.

Et de demander au gouvernement de continuer à agir en plein exercice sur des dossiers tels que la conférence nationale climat (actuellement présidée par la Wallonie) ou l'envoi à la Cour de Justice de l'Union européenne de la demande d'avis belge sur le CETA (accord de libre-échange UE-Canada).