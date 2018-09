L’exposition se divise en différents thèmes dont le premier est cette révolution technologique ; ensuite, l’actualité de l’époque est rappelée au travers de Unes célèbres de diverses revues belges et internationales, ainsi que des extraits de JT et maquettes. Politiques belge et internationale, faits divers, santé, humanitaire, économie ou environnement sont ainsi abordés.Pour la culture, l’humour, le théâtre, la variété (y compris néerlandophone) et pop/rock (avec le décor du clip denotamment) sont représentés avant de faire un arrêt dans une discothèque. Le visiteur enchaîne avec la mode, le design, l’art et la littérature, avec un grand chapitre consacré à la BD. Les années 80 voient d’ailleurs l’arrivée d’objets dérivés prisés des collectionneurs : les héros se matérialisent. C’est le cas également pour ceux des dessins animés, dont de nombreux japonais diffusés par Dorothée.(...)