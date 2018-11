La grève va donc se terminer, après une paralysie quasi totale de l’entreprise depuis le 7 novembre.





Le front commun syndical et la direction de bpost ont annoncé par communiqué lundi, peu avant 21h, qu’ils avaient abouti à “un préaccord concret en vue de rétablir la confiance et donner priorité au bien-être du personnel”. Il intervient après une journée marathon de négociations ponctuée, sur le temps de midi, d’une annonce importante.





Les syndicats avaient en effet accepté de suspendre le mouvement de grève tournante le soir même – avec lundi des arrêts de travail dans les bureaux de poste, le call-center, les services administratifs et dans la levée des boîtes rouges -, grève qui aurait dû s’achever mardi à 22h avec le service d’acheminement des colis à l’arrêt. Ce geste avait été salué par Alexander De Croo (Open VLD), le ministre de tutelle de bpost. “C’est un important signal et une preuve de confiance”, avait-il déclaré.





Le préaccord sera présenté ce mardi au personnel







Il témoignait sans aucun doute des avancées dans les négociations qui avaient débuté au premier jour de la grève mercredi. “Suite à la décision de ce midi de suspendre les actions, les parties ont poursuivi le dialogue entamé et sont arrivées à un préaccord devant rétablir la confiance et répondre aux attentes du personnel en matière de charge de travail. Ceci constitue une base importante pour garantir le bien-être des employés et les plans d’avenir de bpost. Les partenaires sociaux s’engagent à présenter les différentes mesures à leurs délégations respectives dès demain. Les parties se sont également engagées à se revoir à très brève échéance afin de conclure une Convention ollective de travail pour la période 2019-2020”, ont indiqué syndicats et direction.





Les termes de ce préaccord, qui sera donc soumis ce mardi aux délégués syndicaux, à charge pour eux d’en informer le personnel, ne sont pas encore connus.





Sous-effectif, charge de travail, économies





Nul doute qu’il doit contenir des propositions fortes car c’était ce qu’exigeaient les six organisations syndicales présentes autour de la table. Elles dénoncent depuis longtemps de graves problèmes de sous-effectif chronique et donc une charge de travail, une pénibilité qui explosent pour les postiers. Les représentants du personnel pointent aussi les plans d’économie réalisés par l’entreprise, “au détriment du personnel et alors que les actionnaires continuent de toucher leurs dividendes” ainsi que le montant des salaires des top managers jugés indécents.







Bref, la marmite sociale était pleine et le couvercle avait explosé. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, une grève nationale en front commun de cinq jours avait été décrétée, et très largement suivie, à bpost.