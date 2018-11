Une réunion intersyndicale bpost s'est tenue jeudi matin à Gand. Après le rejet par les syndicats chrétien et socialiste du préaccord social conclu lundi avec la direction, les six organisations syndicales devaient évaluer si elles pouvaient encore avancer unies, dans la perspective de la poursuite des négociations avec l'entreprise pour améliorer les conditions de travail des postiers.

A l'issue de cette rencontre, le front commun a publié le message suivant : "Le front commun syndical reste plus que jamais solidaire dans l'intérêt du personnel. Il y a toujours des actions (de grève) spontanées mais la balle est dans le camp de bpost. Nous irons à la table des négociations".

Selon Jean-Pierre Nyns, permanent du syndicat socialiste flamand Acod, la grève restera suspendue jusqu'à nouvel ordre mais les syndicats couvriront les actions spontanées "car bpost a trop longtemps attendu pour écouter le personnel".

La direction de bpost demande la levée des piquets de grève



L'entreprise a réagi peu après.

"La direction de bpost est satisfaite que le dialogue social va pouvoir se poursuivre et demande que toutes les actions locales (de grève) soient arrêtées dans l'intérêt des clients et des citoyens."



Pour Koen Van Gerven, le CEO, c'est un signal important de la part des partenaires sociaux et nous sommes dès lors prêts à nous asseoir à nouveau autour de la table et à discuter de la manière dont nous pouvons encore améliorer le préaccord actuel. Je répète que nous sommes déterminés à aboutir maintenant à un accord final qui respecte le bien-être de tous les employés et qui permet à bpost de s'adapter aux attentes des clients."

La direction précise encore qu'elle a envoyé ce jeudi une invitation aux partenaires sociaux.