Le mouvement de grève chez bpost se poursuit pour le troisième jour consécutif vendredi. C'est cette fois au tour des facteurs de se mobiliser.

Plus de 90% d'entre eux ont débrayé, a-t-on appris à bonne source. Direction et syndicats ont passé la journée de jeudi à négocier. Les propositions sont à l'étude et une nouvelle réunion est prévue lundi.

Le mouvement de grève devrait se poursuivre en début de semaine prochaine.