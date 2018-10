La société de manutention aéroportuaire Aviapartner a confirmé à Belga que ses services à Zaventem ne reprendront pas avant mercredi au plus tôt.

Même si la direction et les syndicats aboutissent encore ce lundi à un accord, il est trop tard pour organiser une reprise du service mardi. "Étant donné que les négociations sont toujours en cours, il est techniquement impossible de changer le planning pour demain (mardi, NDLR)", a indiqué Anas Hanan, porte-parole de l'entreprise. Les compagnies aériennes en ont été averties.

La direction et les syndicats d'Aviapartner ont repris les discussions mais aucun accord n'a été dégagé jusqu'ici. La grève spontanée, qui a démarré jeudi dernier, se poursuit donc.

La vingtaine d'avions ainsi que leurs bagages qui se sont retrouvés bloqués sur le tarmac ont tous été déchargés, a précisé Aviapartner. Les appareils ont pu repartir sans passagers afin d'être opérationnels à partir d'autres aéroports.





Des voyageurs en justice

Claim it, une entreprise qui défend les droits des passagers, compte faire appel à la justice afin de demander des indemnisations pour les personnes touchées par la grève chez le bagagiste Aviapartner.

La plainte sera introduite dans les prochaines semaines, indique son CEO Ralph Pais. Claim it a souvent recours aux tribunaux au nom des voyageurs afin de réclamer des indemnisations. Cela concerne généralement des consommateurs qui souhaitent récupérer de l'argent auprès d'une compagnie aérienne, par exemple pour un vol annulé ou retardé. C'est toutefois la première fois que l'entreprise vise un bagagiste.

"Il s'agit d'une procédure légèrement différente, nous mettons actuellement en place une plate-forme pour retrouver les clients qui ont subi des dommages", précise Ralph Pais. "Nous avons déjà reçu de nombreux e-mails."

La grève entamée jeudi chez Aviapartner a entraîné la suppression de centaines de vols à Brussels Airport. Le CEO de Claim it souligne que les coûts des vols sont remboursés mais que les dommages causés, notamment les séjours à l'hôtel déjà payés, atteignent plusieurs millions d'euros.

"Aviapartner est le seul responsable de cette situation", ajoute-t-il. "Les compagnies aériennes ont déjà tout fait pour limiter les dégâts."





Un accord entre la direction et les syndicats semble encore loin

Un accord entre la direction et les syndicats de la société de manutention aéroportuaire Aviapartner ne semblait pas imminent lundi en début de soirée, la grève risquant dès lors de se prolonger mardi pour un sixième jour d'affilée. "On ne peut pas dire que la direction ait mis de l'eau dans son vin", estime en substance Fouad Boughrine, du syndicat libéral. "Lorsque nous avons vu les contre-propositions lundi matin, nous avons dû constater à notre grand étonnement et à notre grande frustration qu'elles étaient encore moindres que les précédentes. Par exemple, les 30 contrats pour les intérimaires avaient été ramenés à 20", explique le responsable syndical.

Les syndicats ne croient pas en un accord lundi, d'autant plus qu'un responsable d'Aviapartner, Yves Nuyts, a laissé entendre à la VRT qu'il faudrait encore du temps pour qu'une solution soit trouvée. Les syndicats constatent qu'Aviapartner prévoit une poursuite de la grève au moins jusqu'à mercredi.

Les négociations devaient en principe reprendre à 18h30. Entre-temps, la frustration grandit et les syndicats doutent de plus en plus des réelles intentions d'Aviapartner, la société étant en difficultés financières.





Près de 17.000 voyageurs de TUI touchés par la grève

Depuis le début de la grève chez le bagagiste Aviapartner jeudi dernier, 16.954 voyageurs du tour-opérateur TUI et de la compagnie aérienne TUI fly ont connu des désagréments à Brussels Airport, indique l'entreprise lundi. Sur les 382 vols prévus au départ de Zaventem, 35 ont été déviés vers d'autres aéroports: 21 à Charleroi, 4 à Anvers, 7 à Amsterdam et 3 à Lille. Le tour-opérateur TUI et la compagnie aérienne TUI fly ont tenté de limiter les conséquences la grève. Au total, 126 bus et 25 taxis ont été utilisés afin de transporter les passagers de Bruxelles vers les autres aéroports.

Le personnel du comptoir TUI à Brussels Airport et les services opérationnels ont par ailleurs été renforcés.

Le temps de retard moyen pour les vols court-courriers et moyen-courriers atteint 2 heures, contre une moyenne de 5 heures pour les vols long-courriers.