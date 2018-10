Laurent devait se rendre en Irlande, pour voir la bande à Bono jouer...

La grève surprise initiée jeudi après-midi par les travailleurs d'Aviapartner perturbe fortement le plan de vol de l'aéroport de Zaventem. Ce vendredi, 150 vols ont été supprimés. De nombreux voyageurs voient leurs projets du week-end chamboulés.

"J'ai vu l'information hier soir à la télévision", nous confie Laurent, qui devait embarquer ce matin pour Dublin via le vol de 9h50. "Vers 22h30, le site de Ryanair indiquait des complications, mais le mail confirmant que le vol était annulé n'est arrivé qu'à 2h30 du matin. Je l'ai vu, alors que nous venions de boucler les valises, et je suis resté chez moi, mais il y a sans doute beaucoup de gens qui n'ont pas consulter leurs mails avant de partir à l'aéroport, et qui sont plus à plaindre que moi."

Ce voyageur déçu comptait passer son week-end sur l'île émeraude, et avait déjà son billet pour le concert de U2. Le groupe de Bono joue en effet deux soirs de suite, samedi et dimanche, au SSE Arena, à Belfast, en Irlande du Nord.

"J'espère encore partir demain matin", conclut, optimiste, notre interlocuteur.

Le personnel au sol d'Aviapartner, qui s'occupe du chargement des avions ainsi que de la maintenance du tarmac, dénonce, pour rappel, une "absence totale de coordination sociale".