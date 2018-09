En raison de la participation de certains agents du Tec à la manifestation contre la réforme des APE à Namur ce jeudi matin, le réseau de transports en commun est perturbé. Le ministre wallon de la mobilité, Carlo Di Antonio, tape du poing sur la table...

Selon les premières informations disponibles en matinée auprès de l'entreprise, seuls 67% des services sont assurés dans la région du Centre, pour 87% dans le Hainaut occidental et 93% à Mons. L'ensemble des bus prévus circulent par contre dans le Borinage.

À Charleroi, seul le dépôt de Nalinnes fonctionne à plein régime. Depuis ceux de Jumet, Genson et Anderlues, moins de la moitié des véhicules sont partis sur les routes. Au niveau des métros, les lignes 1 et 2 sont assurées à 37,5% de leur capacité, 40% pour la ligne 3 et 57% pour la 4.

En province de Liège, seuls 20% des bus sont partis du dépôt de Rocourt ce matin, 42% de celui d'Oreye, 62% de Jemeppe, 79% de Robermont et 91% de Bassenge. Le Tec ne dispose pas encore d'informations quant à la situation au dépôt de Wanze. Il n'y a pas d'autres perturbations dans la région.

La situation est moins claire pour les provinces de Namur et Luxembourg. Les lignes sont touchées à des degrés divers. Selon RTL, à Namur, seuls 2% des bus sont à l'arrêt.

Dans le Brabant wallon, 95% des services sont assurés.





Le Tec déplore que les syndicats ne respectent pas les accords passés avec la direction

La direction du groupe TEC a déploré jeudi en fin de matinée le fait que malgré des réunions de conciliation avec les syndicats pour prévenir tout problème, ces derniers ne respectent pas les accords passés. Elle rappelle qu'aucun préavis n'a été déposé dans l'entreprise. Conclusion: c'est le client qui paye le prix d'une action qui n'a rien à voir avec le Tec. Au Tec, la concertation sociale passe par un bureau de conciliation, encadré par un président. Syndicats et direction s'y retrouvent avant tout dépôt de préavis de grève. Si les négociations n'aboutissent pas, un préavis peut être déposé avec une échéance de cinq jours.

Réveil difficile ce matin pour le groupe, puisque de nombreux agents ont débrayé, laissant un certain nombre de dépôts fonctionner au ralenti. Pourtant, hier/mercredi, la direction avait pris l'initiative de réunir un bureau de conciliation pour prévenir tout problème le jour de la manifestation interprofessionnelle. En était ressorti que la participation d'une délégation syndicale au rassemblement était tolérée pour peu qu'elle n'ait aucun impact sur le service aux clients. "On constate aujourd'hui que l'accord n'a pas été respecté", déplore le directeur du marketing du groupe Tec, Stéphane Thiery. Au secrétaire général de la FGTB wallonne, Thierry Bodson, qui déclarait sur les ondes de Bel RTL ce matin "que toutes les lignes sont assurées" et que "le fonctionnement du réseau Tec est assuré tel que prévu par la concertation sociale, sans impact sur la mobilité", le groupe Tec répond qu'il est soit mal informé par ses équipes qui négocient avec la direction, soit qu'il transforme la réalité. "La réalité sur le terrain, c'est que le réseau est très perturbé. On est loin de l'accord signé hier" avec les syndicats, déplore M. Thiery.

La direction appelle à la réunion "dans les plus brefs délais" d'un nouveau bureau de conciliation pour attirer "de manière très ferme" l'attention sur le fait qu'aujourd'hui le client est touché par le non-respect d'un accord par les syndicats, et par une manifestation qui ne concerne en rien le Tec.

Carlo Di Antonio (CDH) : "Une prise en otage des Wallons inadmissible"

Suite au mouvement de grève sauvage en cours au sein des TEC, le Ministre Carlo Di Antonio (CDH) a décidé de convoquer en urgence ce jeudi la Direction et le Président du Conseil d’Administration de l’OTW. le ministre a d'ores et déjà réagir à la grève sauvage du jour : "Le syndicat socialiste prend les Wallons en otage de manière inadmissible : sans aucun respect des procédures et des accords pris hier qui devaient permettre de n’avoir aucune perturbation sur le réseau ce jeudi. Cela témoigne d’une absence totale de respect pour les citoyens ! Je rappelle que la réforme APE ne concerne aucunement les chauffeurs des TEC. Le syndicat socialiste pénalise donc les Wallons pour se livrer à une grève strictement politique, comme par hasard à quelques semaines des élections communales. Cela constitue une instrumentalisation que je condamne fermement. Il s’agit d’une atteinte inacceptable au service public de transport qui doit être assuré au bénéfice des usagers".