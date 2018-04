Les cheminots donnent le ton mardi de leur mobilisation pour contrer la réforme de la SNCF. Comme l'avait anticipé la direction de la SNCF, le trafic est "très perturbé" pour ce premier jour d'une grève au long cours. La direction a recensé près d'un cheminot gréviste sur deux (48%) et jusqu'à plus de trois sur quatre chez les conducteurs (77%).

Les quatre syndicats représentatifs (CGT, Unsa, SUD, CFDT) sont vent debout contre le projet de réforme du rail, qui "vise à détruire le service public ferroviaire par pur dogmatisme idéologique", selon eux.

Si la circulation des trains en France est fortement perturbée en raison d'un mouvement de grève à la SNCF, elle a également des impacts de différents ordre sur le trafic international transitant par la Belgique. La circulation des Thalys, des Eurostar et des trains SNCB entre Tournai et Lille est ainsi également rendue difficile.

Thalys

Au départ de Paris Nord à 17h19 et en direction de Bruxelles-Midi, le train 9373 ne circule pas aujourd'hui.

Dans le sens opposé, le train 9312 de 8h43 allant de Bruxelles-Midi vers la capitale française n'a pas démarré.

Entre Amsterdam et Lille, le train 9994 s'arrête à Bruxelles et ne va pas jusqu'en France. De même, le 9993 démarre de Bruxelles, et non de Lille, pour rejoindre les Pays-Bas.

Les usagers belges peuvent prendre contact avec la société via le numéro de téléphone suivant : +32 70 66 77 88.

Eurostar

La circulation entre l'Hexagone et le Royaume-Uni est également impactée. Voici en détails les trains Eurostar touchés par le mouvement de grogne sur le rail français.

Au départ de Paris vers Londres, sont annulés ce mardi les trains 9007 (de 7h04), 9005 (de 9h04), 9019 (de 10h07), 9051 (de 18h07) et 9055 (de 19h07). Les heures sont indiquées selon le fuseau du continent.

Vers Paris au départ de Londres, les trains 9080 (de 5h40), 9008 (7h55), 9028 (de 13h31), 9040 (16h31) et 9048 (de 18h31). Les horaires sont indiqués à l'heure anglaise.





Voici le reste des perturbations pour ce mardi :

Et les perturbations à prévoir ce mercredi :

SNCB

Le trafic frontalier entre la Belgique et la France subit également les conséquences de la grève outre-Quiévrain. Ainsi, tous les trains entre Tournai et Lille ne circulent pas ce mardi. Pour plus d'informations, la SNCB conseille de consulter, la veille de votre départ, à partir de 17h00, les plans de transport adaptés via ce lien.

Le jour de votre départ vous pouvez consulter les plans de transport adaptés aussi sur sncb.be et l'app SNCB.





Des perturbations au long cours

La SNCF a d'ores et déjà annoncé que la grogne se prolongerait au-delà de ces 3 et 4 avril, et ce au moins jusqu'en juin.

Découvrez le calendrier des jours de grève prévus sur le rail français, et donc des potentielles conséquences chez nous.