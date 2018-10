Les agents ont soudainement décidé de débrayer.

En colère face à un manque de personnel, les agents de la prison d'Ittre ont décidé d'entamer un mouvement de grève spontané ce mercredi après-midi. Ils ont tous quitté l'établissement pénitentiaire et se trouvent en ce moment sur le parking.

Ils estiment qu'ils ne sont plus assez pour assurer la sécurité derrière les barreaux. En attendant l'éventuelle arrivée de la police pour assurer le relais, les détenus de la prison d'Ittre sont donc livrés à eux-mêmes. Ils ont tous été remis en cellule alors qu'en principe, l'après-midi, ils participent à des activités collectives.

La sécurité de l'aile réservée aux détenus radicalisés, la Deradex, n'est également plus assurée, nous confie un délégué syndical. "Il y manque du personnel aussi. Et donc tout le monde a décidé de sortir car la situation n'est plus tenable".