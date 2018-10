Les syndicats d'Aviapartner et leurs sympathisants ont mené mardi une action dans le hall des départs de Brussels Airport, faisant clairement comprendre que la grève se poursuivrait tant que leurs exigences n'étaient pas rencontrées.

Ils affirment néanmoins espérer qu'un accord pourra être trouvé en ce sixième jour de grève. Les négociations avec la direction ont repris à 12h30.

Les travailleurs grévistes d'Aviapartner ont reçu mardi à 11h le soutien public de confrères de Swissport, Brussels Airport, DHL, mais aussi de membres de la fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et des secteurs portuaire et pétrochimique.

"Nous avions besoin de sentir le soutien de tous ces gens autour de nous. C'est important tant pour les employés d'Aviapartner que pour les négociateurs", a commenté Sandra Langenus du syndicat socialiste.

Lundi, la réunion entre la direction et les syndicats d'Aviapartner s'est conclue sans accord vers minuit. Les discussions ont repris ce mardi à 12h30. "Nous sommes prêts à arriver à un compromis après cette action de solidarité. La direction va devoir étoffer sa proposition et mettre aussi du sien pour que l'on puisse arriver à un accord", estime Bjorn Vanden Eynde du syndicat chrétien. "Il y avait hier encore de nombreux points de rupture. Il faut augmenter le nombre de shift et de travailleurs par équipe. Actuellement, c'est insuffisant."