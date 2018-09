Le ciel sera couvert ce mardi matin avec un risque d'ondée. Les averses s'intensifieront au cours de l'après-midi, qui se verra ponctuée localement d'un coup de tonnerre.

Les maxima oscilleront entre 19 et 25°C. À la grisaille du matin viendront s'ajouter quelques faibles pluies, puis des averses à caractère orageux durant l'après-midi. Le vent sera généralement faible et variable, sauf dans le nord-ouest du pays et à la Côte, où il sera modéré à assez fort. Les maxima seront compris entre 19°C en Hautes-Fagnes et 25°C en Campine.

En soirée, les nuages persisteront et des averses éclateront localement. Le temps deviendra plus sec durant la nuit mais des bancs de brouillard, de la brume et des nuages bas se formeront. Le risque d'averses se maintiendra toute la nuit sur l'ouest du pays et les minimas seront compris entre 11 et 18°C