Un net redoux est attendu ce lundi au niveau des températures, selon les prévisions météorologiques de l'IRM: les maxima atteindront 10 à 15 degrés à travers le pays, les températures les plus fraîches (maxima de 10 à 12 degrés) étant réservées à l'Ardenne.

Le temps sera globalement sec lundi après-midi, malgré quelques pluies résiduelles par endroits, annonce l'IRM lundi. En fin de journée, le risque de précipitations augmentera à nouveau sur l'ouest du pays. Les températures seront plus douces que les jours précédents avec des maxima de 9 à 12 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et de 12 à 15 degrés ailleurs.

Lundi soir, le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses en de nombreux endroits. Les minima se situeront entre 6 et 8 degrés en Ardenne, et autour de 9 ou 10 degrés ailleurs. Mardi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec quelques averses locales. Dans le courant de l'après- midi ou en fin de journée, des averses plus organisées, pouvant localement être intenses et accompagnées d'un coup de tonnerre, affecteront notre pays à partir de la frontière française. Il fera toutefois assez doux avec des maxima de 11 ou 12 degrés en Hautes-Fagnes à 16 ou 17 degrés dans le centre du pays.

Mercredi, l'IRM prévoit de régulières averses, qui pourront localement être intenses et même accompagnées d'un coup de tonnerre. Celles- ci seront toutefois entrecoupées d'éclaircies. Le temps restera assez doux avec des maxima de 14 ou 15 degrés dans le centre du pays.

Le temps devrait devenir progressivement sec à partir de jeudi. Il fera par contre un peu moins doux avec des maxima proches de 11 degrés.

Les températures devraient ensuite remonter pour atteindre les 20 degrés, voire localement un peu plus, samedi prochain.