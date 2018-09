Faire usage de votre GSM au volant peut vous occasionner une amende. Cela pourrait désormais également influer sur le montant de votre prime d’assurance auto.

Plusieurs assureurs, en Belgique et à l’étranger, ont d’ores et déjà lancé des systèmes dans lesquelles le comportement de conduite est évalué, calculé, et influence positivement ou négativement le montant payé par l’assuré pour son assurance auto. Le recours à ce système se fait toujours sur base volontaire.

(...)