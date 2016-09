Hedebouw: "Le PS n’a pas besoin du PTB pour se planter"

Belgique

Le PTB est assurément le grand gagnant du baromètre politique La Libre-RTBF-Dedicated Research (voir infographies). Avec un bond d’environ 8 % et une confortable 3e place sur le podium wallon, loin devant le CDH qui s’écroule, le parti porté par Raoul Hedebouw s’installe durablement dans le paysage politique wallon et bruxellois même si, dans la capitale, Écolo et Défi gardent une bonne longueur d’avance.

Certes, ce sondage a été réalisé en pleine crise Caterpillar (du 2 au 6 septembre auprès de 2.881 Belges). Un contexte social plus calme, en tout cas différent, aurait peut-être livré une autre issue. N’empêche, Caterpillar ou pas, le PTB se positionne plus que jamais comme la troisième formation de Wallonie.

De plus, rien ne dit que d’autres séismes sociaux ne secoueront pas la Belgique d’ici les prochaines élections de 2019. Devant un tel succès, nous avons voulu connaître la réaction du porte-parole du PTB, Raoul Hedebouw.

Environ 14 % d’intentions de vote en Wallonie, soit une hausse de plus 8 %… Comment analysez-vous cette explosion ?

"De plus en plus de gens veulent une alternative aux partis traditionnels. Il est clair que la séquence dans laquelle on se trouve, avec l’affaire Caterpillar mais, plus largement, la crise économique où de plus en plus de grands groupes gagnent de plus en plus d’argent alors qu’en face, de plus en plus de gens se retrouvent sur le carreau, est positive pour notre parti. Mais il y a autre chose : on fait beaucoup de travail de terrain, on a de plus en plus de membres. Le PTB est en train de grandir."

Vous prenez énormément de voix au PS (qui perd entre 5-6 points), une explication ?

"Le PS n’a pas besoin du PTB pour perdre ses voix. Il se plante par lui-même. En Wallonie comme à Bruxelles, une partie du peuple de gauche - au sens très large du terme - a envie d’entendre à nouveau un vrai discours de gauche. Il ne se satisfait plus du vieux discours socialiste : ‘Sans nous, ça serait pire’ . Ce discours-là n’est plus audible. Pour la première fois depuis 25 ans, il y a une vraie alternative électorale. C’est plutôt positif car cela oblige les partis traditionnels à se repositionner à gauche."

À ce rythme, vous allez intégrer un exécutif (régional ou fédéral) dès 2019… Vous vouliez attendre 15 ans, non ?

"Je tiens à repréciser mon propos. J’ai dit que le PTB n’avait pas vocation à participer à un gouvernement qui reste dans le cadre des traités européens d’austérité. Je prends acte qu’aujourd’hui, les partis traditionnels ne remettent pas en cause ce type de textes dogmatiques imposés par l’Europe. Si les lignes bougent, on est évidemment ouverts à la discussion. Je rappelle par ailleurs que nous sommes déjà dans une coalition avec Groen et le SP.A, dans la commune de Borgerhout. La preuve qu’on n’a rien contre une participation au pouvoir."

Le PTB est donc prêt à faire des compromis.

"Il est possible que les lignes bougent vraiment d’ici 2019. Mais, je le répète, il ne faudra pas compter sur le PTB pour participer à un gouvernement qui appliquera l’austérité. Nous ne sommes pas en train de rêver d’une participation au pouvoir. On a nos principes et on ne va pas les vendre. Je suis prêt à faire de compromis, pas des compromissions. Or, ces dernières années, on a constaté beaucoup trop de compromissions. Aujourd’hui, on doit retrouver un souffle, pouvoir imposer son agenda sur des thèmes aussi importants que l’emploi pour tous, la réduction du temps de travail, taxer les millionnaires… Au PTB, on ne fait pas d’effets d’annonce. Notre taxe des millionnaires, on la veut vraiment ! Participer à un gouvernement qui, pour la 25e fois, dit des choses irréalistes, ça ne sert à rien. Je pense que les gens attendent autre chose de nous."

Quels portefeuilles ministériels intéressent plus particulièrement le PTB ?

"Très clairement : la fiscalité. Pour avoir de l’argent afin de pouvoir mettre nos politiques en place. Pour nous, c’est important d’aller chercher cet argent chez les millionnaires, dans les grandes entreprises. Deuxième axe primordial à nos yeux : les affaires sociales. On parle ici de la question de la formation des salaires, du saut d’index, de la flexibilité, de la chasse aux chômeurs, etc. C’est très important, pour nous, de revenir sur ces décisions votées par le gouvernement fédéral. On voit qu’il y a une cohérence dans ces fonctions-là."

Avec quels partis refuseriez-vous catégoriquement de bosser ?

"Ce n’est un secret pour personne, je ne verrais pas le PTB entrer dans un gouvernement avec le MR. La possibilité de trouver un accord avec le MR est très faible. Même si Olivier Chastel fait évoluer son discours, ça n’est pas pour ça que les lignes bougent fondamentalement. C’est clair qu’on a plutôt des affinités avec des partis comme Écolo ou la gauche du PS."