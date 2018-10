Ce dimanche, on "gagne" une heure de sommeil. Avant que l'heure d'hiver ne passe aux oubliettes ? A moins que ce ne soit l'heure d'été ?

On l'entend déjà tourner, la sempiternelle question : alors, ce dimanche 28 octobre, on gagne ou on perd une heure ? La réponse est très claire : dans la nuit qui séparera, ce week-end, le samedi du dimanche, on passera à l'heure d'hiver. Autrement dit : à 3 heures du matin, il faudra reculer nos montres d'une heure. On "dort donc une heure de plus", selon la formule consacrée...

Que les aficionados des grasses mat' dominicales en profitent bien : ceci pourrait être le dernier, l'avant-dernier tout au plus, passage à l'heure d'hiver.

Pour rappel, la Commission européenne a en effet proposé de mettre fin à ce système de basculement dès 2019. Ne reste plus qu'à trancher (chaque Etat membre devra y passer) sur le modèle définitif adopté : heure d'été ou heure d'hiver. La première a l'avantage de nous offrir de longues soirées estivales et lumineuses... mais des matins très sombres en hiver (en janvier, le lever du soleil n'a parfois pas lieu avant 8 h30, soit 9 h 30 si l'heure d'été est adoptée à titre pérenne...), la seconde a les qualités inverses. Les Etats doivent, en principe, arrêter leur choix pour avril 2019.

Un joker, toutefois : "Les États membres qui souhaitent revenir de façon permanente à l'heure d'hiver auront la possibilité de procéder à un dernier changement d'heure saisonnier le dimanche 27 octobre 2019. À compter de cette date, les changements d'heure saisonniers ne seront plus possibles", a indiqué Violeta Bulc, commissaire chargée des transports.

Les pays du Benelux ont indiqué qu'ils souhaitaient lancer une consultation populaire à ce propos, et associer les pays proches (France, Allemagne, Italie) dans la démarche, afin d'harmoniser leur décision.