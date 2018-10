Les pompiers sont amenés à intervenir dans de nombreux cas. Les hommes du feu regorgent d’ailleurs d’anecdotes pour des opérations qu’ils ne pensaient parfois ne jamais devoir effectuer.

Le président du secteur Zones de secours au syndicat SLFP en a constaté bon nombre depuis qu’il travaille chez les pompiers. Il y a quelques jours, l’homme du feu est encore intervenu pour une mission tout à fait particulière, qu’il dénonce. "C’était à Ixelles, au boulevard Général Jacques à 3 h 15 du matin. On nous a envoyés en ambulance pour une femme qui avait mal aux dents. Quand nous sommes arrivés sur place, elle nous attendait avec sa valise devant la porte pour la conduire à l’hôpital" , indique Éric Labourdette, qui confirme que ce genre de cas n’est pas isolé. "On a eu le cas à la Côte où les autorités ont demandé aux pompiers d’aller nettoyer la digue pendant la canicule. Est-ce bien notre rôle ?"

Certaines personnes n’hésitent pas à appeler les services de secours pour des situations de voisinage également. "On a déjà eu des appels pour un incendie chez un voisin. Ce dernier faisait en réalité un feu de broussaille. Comme le feu était à moins de 900 m d’une habitation, on a dû l’éteindre", explique Marc Gilbert. "On en a eu également certains qui souhaitaient connaître les horaires de trains en contactant la centrale. On a également des demandes pour les numéros des médecins de garde."

Le florilège d’appels aux centrales de secours concerne aussi les animaux, même si le sauvetage de bêtes en détresse fait partie des missions des pompiers. Des citoyens ont en effet demandé aux pompiers d’intervenir à cause de la présence d’un serpent dans une allée de garage. Autre exemple : celui de personnes qui ont contacté les hommes du feu pour un rat présent dans la cuvette des toilettes. Les pompiers sont d’ailleurs intervenus pour enlever l’animal.