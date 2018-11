Le premier conseil d’entreprise extraordinaire (CEE) d’Ikea, après l’annonce faite mercredi d’une restructuration du groupe à l’échelle mondiale, s’est tenu lundi. Il y a été fait mention, notamment... de pop-up stores.



Au niveau mondial, l'enseigne veut supprimer 7.500 emplois sur les 160.000 qu'elle compte mais pour au final en recréer 11.500. En Belgique, Ikea envisage de supprimer de 100 à 120 postes de travail au siège central de Zaventem (logistique et gestion des bâtiments) et dans les fonctions des ressources humaines.

Quasiment aucune information à caractère social n’a été évoquée pendant cette rencontre entre la direction et les syndicats. “Seule une présentation un peu plus détaillée mais théorique du plan de restructuration a été faite. La direction conserve la même cible d’emplois à supprimer”, indique Nectaria Saroglou, permanente Setca. Aucune date à laquelle les licenciements seront opérés n'a été communiquée.

Pop-up stores, outlets et points de collecte



Par contre, la direction a dévoilé quelques pistes (non encore confirmées) de la future stratégie commerciale de l’enseigne suédoise de meubles en kit. “Ikea, qui est propriétaire de ses huit magasins en Belgique pense à faire des locations ou des leasings pour d’autres concepts de magasins : pop-up stores (magasins éphémères, NdlR), outlets (fins de série, NdlR) et points de collecte pour les commandes passées en ligne”, détaille Anne-Marie Dierckx, permanente CNE. "Ces concepts visent peut-être à offrir des services un peu plus personnalisés afin de capter une nouvelle clientèle", avance Fabrice Jardon, permanent CGSLB.



Des pop-up stores Ikea ont déjà existé dans plusieurs pays : France, Italie, Canada, Suisse, Maroc, États-Unis… Les clients peuvent y prendre une tasse de café ou manger une assiette de boulettes suédoises. On y vend, autour d’une thématique (la cuisine, par exemple), de petits articles de la gamme Ikea.

Création d'un cluster



Lors du CEE de lundi, la direction belge a également annoncé la création d’un cluster (un réseau d’entreprises) basé en France et regroupant Ikea Belgique, Pays-Bas et France.

Un nouveau conseil d'entreprise est prévu le 10 décembre.