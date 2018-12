Les familles actionnaires d'AB Inbev (Familles Van Damme, de Spoelberch et de Mévius) © PHOTONEWS/lebrun Sans grande surprise, c'est le secteur brassicole belge qui caracole en tête du classement. Avec une fortune estimée à 17.295.241.000 euros, Alexandre Van Damme est le premier homme du classement. L'ensemble des familles actionnaires d'AB Inbev (d'un côté les familles de Mévius (6.976.250.000 euros) et de Spoelberch (12.524.360.000 euros) – Stella Artois et de l'autre, la famille Van Damme du côté de Piedbœuf), ils pèsent près de 46,18 milliards d’euros.

Eric Wittouck

Sa fortune a démarré par le biais du sucre, pour terminer gonflée par le secteur du mieux manger et de la perte de poids, avec le rachat de Weight Watchers. Elle est aujourd'hui estimée à 3.403.250.000 euros. Tout a commencé à la fi du 18e siècle pour la famille Wittouck. Un heureux mariage entre André-Michel et une richissime descendente russe, la princesse Hélène Sherbatow, va permettre à Paul Wittouck (le frère) d'exporter son sucre de la raffinerie de Tirlemont à l'est de l'Europe. Eric Wittouck, à la tête de la sucrerie (Tiense Suiker), décide de la revendre en 1989 pour 945 millions d'euros. Il lance alors Artal Holding, avec laquelle il gère un producteur d'aliments bio pour chiens et chats (Blue Buffalo, qui pèse 3 milliards d'euros). Son autre succès est dans le rachat de... Weight Watchers.