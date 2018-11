Belgique Le roi Albert n’est rentré à Bruxelles que le 22 novembre et les derniers Allemands ont quitté Liège le lendemain.

Alors qu’en forêt de Compiègne, autour du maréchal Foch, se négociait, depuis le 8 novembre, le texte de l’Armistice et de la défaite des Allemands, tout le monde, en Belgique, avait été informé de ce que la fin de cette Première guerre était imminente. Les soldats allemands qui occupaient notre pays le savaient aussi et, même si l’autorité tentait de le leur cacher, des rumeurs circulaient à propos du chaos, chez eux.

Le 29 octobre, dans le port de Kiel, des dockers et des marins de l’armée avaient refusé d’appareiller : il y eut des arrestations parmi les rebelles puis, le 3 novembre, des manifestations de foules afin qu’on libère les marins. Les soldats avaient tiré. Sept manifestants avaient été tués.

Par ailleurs, le 5 novembre, le haut état-major de l’armée allemande, installé depuis huit mois, autour de son Kaiser, de l’empereur d’Allemagne Guillaume II, dans la ville de Spa, adressait un télégramme en morse en direction de l’antenne de la Tour Eiffel : l’Allemagne demandait l’ouverture de négociations afin de s’entendre sur les termes d’un armistice. Le 7 novembre, proclamation d’une république de Bavière. Le 9, à 14 h, au Reichstag, à Berlin, on annonce cette fois la création d’une république allemande et aussitôt, à Spa, l’empereur Guillaume II abdique et demande l’asile politique aux Pays-Bas, État neutre pendant cette guerre. Le 10, l’empereur quitte la Belgique en convoi automobile et, sans repasser par l’Allemagne, il se dirige directement vers les Pays-Bas. Le responsable de 18 millions de morts y terminera sa vie, à 82 ans, en 1941. Sans avoir jamais été jugé.