Chaque année, la période des fêtes de fin d’année est appréhendée par les facteurs et travailleurs des centres de tri du courrier. Pour eux, avant d’être synonyme de fête, Noël signifie surtout charge de travail intense et fatigue.

Les centres de tri croulent sous les colis et cartes postales et les travailleurs n’en voient pas le bout.

En effet, en cette période, le nombre de colis est multiplié par deux et le nombre de lettres connaît une augmentation moyenne de trente pour cent. "Il y a un pic à cette période de l’année jusqu’à Noël et puis, ça rediminue pour atteindre un volume standard au début du mois de janvier", explique Barbara Van Speybroeck, porte-parole de bpost.

Pour faire face à cette masse de travail supplémentaire, l’entreprise a dû engager du personnel. "On a renforcé tout le réseau opérationnel avec 400 personnes", explique la porte-parole.

Mais pour les syndicats, cette mesure n’est pas suffisante. "Il y a une pression énorme. Les postiers travaillent beaucoup plus en cette période. Le travail est bien plus élevé que ce qu’on a vécu les années précédentes et pour compenser, les postiers reçoivent une heure de salaire supplémentaire mais ils font beaucoup plus qu’une heure de travail en plus. Cette mesure ne suffit pas pour tenir le coup", indique Marc Demulder, postier depuis 1978 et président du SLFP Poste.

Pour lui, la pression sur le travail est si forte que les plus jeunes personnes engagées ont du mal à tenir le coup. "Beaucoup de nouveaux s’enfuient parce que le travail est infaisable. On trouve très difficilement des nouveaux collègues et généralement, les renforts ne restent pas. C’est devenu très difficile d’engager du personnel."

Il n’y a pas que les facteurs qui voient leur masse de travail augmenter en cette période. Les guichetiers sont eux aussi débordés.

À Bruxelles, huit étudiants ont été engagés pour leur venir en aide mais Marc Demulder juge ces mesures insuffisantes. "On devrait avoir au moins le double ou le triple de travailleurs. Ce n’est pas assez pour résoudre les problèmes même si on se rend compte qu’à court terme, la Poste ne pouvait pas faire autrement. Le problème de la surcharge ponctuelle de travail n’est pas facile à résoudre en peu de temps."

Le privé aussi vient en aide à l’entreprise : des services privés sont sollicités pour le transport du courrier et des colis vers les bureaux de distribution.

Pendant l’année, près de 26.000 collaborateurs distribuent en moyenne 9,1 millions de lettres et 126.000 paquets à la porte d’entrée de plus de 4,7 millions de ménages et entreprises.

À Noël, le nombre de colis traités est multiplié par deux et le nombre de lettres augmente de près d’un tiers.

En temps normal, chaque centre de tri compte environ 800 travailleurs mais pour cette occasion, un renfort de 400 travailleurs répartis dans toute la Belgique a été prévu par la direction de bpost.

Plusieurs étudiants ont également été engagés dans les différents bureaux de poste de Bruxelles pour venir en aide aux guichetiers qui sont aussi débordés que les facteurs mais cette aide est malheureusement très ponctuelle, comme l’explique Danny Vanhee, délégué syndical SLFP Poste responsable pour Bruxelles et la Région flamande. "Avec les examens, ils ne resteront pas longtemps", regrette-t-il.

Les bureaux de poste généralement ouverts le samedi seront ouverts le 24 décembre. Idem pour le samedi 31.

Les Points Poste appliqueront les heures d’ouverture de l’établissement ou du commerce dans lequel ils sont implantés et la distribution des journaux et paquets se déroulera de façon normale.