Incendie volontaire à l'institut national de criminologie: plusieurs suspects interrogés

Belgique

L'incendie survenu dans la nuit de dimanche à lundi à l'Institut national de criminologie et de criminalistique (INCC) est d'origine criminelle, a indiqué lundi le porte-parole du parquet de Bruxelles Gilles Dejemeppe.

A ce stade de l'enquête, aucun explosif n'a été trouvé. Les examens des lieux se poursuivent. Les interrogatoires de plusieurs suspects sont en cours. La piste terroriste n'est pas privilégiée, sans être à ce stade exclue. "C'est probablement des gens qui ont un intérêt à mettre le feu à un tel bâtiment, mais de là à considérer que ce soit le crime organisé, on n'a pas d'élément", relève le porte-parole du parquet de Bruxelles.

Plusieurs suspects - plus de deux a priori - ont été arrêtés. Leurs interrogatoires sont en cours. Leur nombre exact sera communiqué à 11H00 lors d'une conférence de presse.

L'accès au laboratoire scientifique de la police fédérale a été forcé au moyen d'un véhicule.

"Les incendies peuvent provoquer des explosions, commises ou non par les auteurs", commente le porte-parole du parquet. "Dans un laboratoire scientifique, il peut y avoir des éléments à l'intérieur qui peuvent provoquer des explosions. Nous n'avons pas encore trouvé de trace d'explosif. Mais c'est prématuré de conclure à leur absence étant donné que pour les premières constatations, on est très limités."





Le rôle de l'INCC

L'institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) est une institution scientifique fédérale qui relève directement du ministère de la Justice. Son rôle est de réaliser des expertises et recherches scientifiques à la demande des instances judiciaires afin d'identifier les auteurs d'infractions. L'INCC crée et entretient également les banques de données criminalistiques nationales. La direction opérationnelle Criminalistique s'occupe d'analyser en laboratoire les traces récoltées notamment par la police sur les lieux d'un crime (ADN, balles, textiles, drogues etc.) pour identifier les auteurs et leur mode de fonctionnement. Ce département réalise les expertises, entretient la banque de données et effectue des recherches scientifiques criminalistiques.

La direction Criminologie réalise de son côté des recherches et études sur des phénomènes criminels, afin de lutter le plus efficacement possible contre la criminalité.

Le bâtiment de l'INCC situé Chaussée de Vilvorde à Neder-Over-Heembeek abrite la Direction opérationnelle Criminalisitique. La direction Criminologie se situe au 7e étage du centre administratif Botanique.

Les premiers membres de l'INCC ont été engagés en 1991 et l'institut est entré en service en 1993.