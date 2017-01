Abonnés J. C.

Il y a un peu moins d’une semaine, à la demande du Premier ministre, Charles Michel, le Bureau fédéral du plan (BFP) publiait deux rapports sur les retours du tax shift.

Le premier des deux, celui qui nous a interpellés, traite d’un éventuel effet retour sur la sécurité sociale du régime indépendant de la réduction des cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants. "La mesure prise en compte est la réduction du taux de cotisation des travailleurs indépendants de 22 % à 21,5 % en 2016, de 21,5 % à 21 % en 2017 et de 21 % à 20,5 % en 2018. Le coût exact de la mesure est de 70,4 millions en 2016, 143,9 millions en 2017 et 220,9 millions pour les années 2018 et suivantes", détaille la méthodologie du rapport.

D’entrée, le ton est donné : "Les effets macroéconomiques de la mesure sont extrêmement faibles, tout particulièrement au niveau de l’impact sur l’emploi indépendant et pour plusieurs raisons."

Le coût du travail indépendant n’est pas touché par cette mesure car "le modèle consacre le fait que le revenu brut des indépendants est très peu sensible aux variations de la pression parafiscale qui s’y applique. Il en va de même de la pression fiscale de l’IPP."

Un effet d’offre est possible, selon le BFP "vu que l’attractivité du statut d’indépendant pourrait profiter de la mesure" mais à court ou moyen terme, il est hautement improbable.

"C’est une mesure de pouvoir d’achat et pas une mesure de création d’emploi ! C’est la première fois qu’un gouvernement lance une mesure pour augmenter le pouvoir d’achat des indépendants. On assume clairement les résultats de cette baisse des charges sociales", réplique-t-on au cabinet Michel.

