La colère gronde auprès de certains agents d’Infrabel, qui gère l’infrastructure du rail. En cause? Le retrait de deux tableaux de contrôle optique, ces tableaux qui permettent aux agents de cabine d’avoir une vue d’ensemble sur la zone. "Doit-on accepter sans cesse qu’on nous dépouille de nos outils pour faire des économies sur notre dos en exigeant que nous soyions plus performants?", s’interroge-t-on chez Infrabel. D’autres dénoncent "encore un recul dans la sécurité ferroviaire".

La direction, elle, tempère. "Effectivement, nous allons démonter les deux TCO, à Namur et Bruges", indique Arnaud Reymann, porte-parole d’Infrabel. "Il n’en existe nulle part ailleurs pour une question d’ergonomie et la façon dont on travaille a changé. Tout a été repensé. On travaille deplus en plus en ilôts. C’est plus pratique. Avant, ils étaient côte à côte face à cet écran."

Certains membres du personnel ne comprennent pas les décisions de la direction. Outre la dénonciation de ce qu’ils considèrent être un manquement à la sécurité, ils déplorent un investissement conséquent qui tombe à l’eau. "Ces outils de travail ont coûté un million d’euros", déplore-t-on du côté des travailleurs. Chez Infrabel, on explique que cette somme est évoquée. "Mais il faut se dire que si cette somme est confirmée, depuis le nombre d’années qu’ils sont là, ils ont été amortis entre-temps", reprend Arnaud Reymann, porte-parole d’Infrabel.

En revanche, ce qui coûte cher à Infrabel, c’est l’entretien de ces écrans de contrôle. "Ils ont été installés il y a une dizaine d’années", poursuit Arnaud Reymann. "Les coûts d’entretien sont énormes. Une décision a été prise en interne. Nous n’allons plus entretenir ces machines. Il faut faire des pièces sur mesures, cela coûte énormément."

Selon les éléments qui nous ont été rapportés, le TCO de Bruges serait déjà hors service, faute d’entretien. Seul celui de Namur est encore effectif.

Le porte-parole d’Infrabel conclut en précisant que "les agents avaient pris des habitudes de travail par rapport à ça. Mais ils vont en adopter d’autres. Il faut le temps de s’habituer. Ils travailleront dans de nouvelles structures, avec plus de place et de confort!"