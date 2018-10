La société British Steel a décroché un contrat plus de 150 millions d'euros avec Infrabel, indiquent mardi les journaux de Sud Presse.

Elle va produire entre 140.000 et 160.000 tonnes d'acier d'ici les 4 prochaines années afin de renouveler 3.000 km de rails. British Steel fournira à Infrabel l'équivalent de 35.000 à 40.000 tonnes d'acier par an. De l'acier de type R260 qui est utilisé pour construire des rails. British Steel produira donc entre 140.000 et 160.000 tonnes d'acier sur quatre ans soit l'équivalent de 3.000 kilomètres de rails.

Les premières livraisons auront lieu en janvier 2019.