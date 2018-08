On ne l’écrit peut-être pas suffisamment. Mais le nombre de personnes blessées ou tuées sur les routes belges connaît une réelle tendance à la baisse. Elle s’observe particulièrement et nettement chez les jeunes conducteurs (18-24 ans), avec une chute de 34 % des blessés légers entre 2008 et 2017 et de 48 % des blessés graves.