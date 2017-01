"Maggie, tu es une nazie", "Je te souhaite de vouloir mourir", "Maggie, je vous souhaite d’être malade et de ne pas avoir les soins adéquats", "Les étrangers vous lyncheront plus vite que vous ne le croyez", "Quand nous feras-tu le plaisir d’exploser, pauvre tache"… Voici quelques exemples de menaces et insultes reçues par Maggie De Block.

Révoltée, la ministre de la Santé a décidé de lancer un message sur les réseaux sociaux afin de stopper les menaces et messages haineux ou incitant à la haine. Un message a été posté sur la Fanpage de la ministre, sur Facebook.

"On peut critiquer, faire des propositions et même s’exprimer avec force mais souhaiter aux autres de tomber malade ou parler de ‘ mourir ’et diffuser de tels messages, c’est une incitation à la haine", précise Audrey Dorigo, attachée de presse de la ministre. "Personne n’en a besoin et personne ne s’en sentira mieux."

