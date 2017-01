Compte tenu des conditions actuelles de circulation et des prévisions météorologiques qui annoncent une nette diminution des chutes de neige ce dimanche, la Cellule d'Action Routière (CAR), composée du Centre régional de crise de Wallonie, de la police fédérale de la route et du centre Perex, a décidé de lever la phase de pré-alerte routière activée samedi soir, indique le Service Public de Wallonie (SPW) dimanche matin dans un communiqué.

La vigilance renforcée est toutefois maintenue et l'évolution de la situation reste suivie par la CAR afin de prendre les dispositions nécessaires, le cas échéant.

"Les axes vers Bruxelles sont bien dégagés", souligne le SPW. "Les accès aux pistes de ski sont également praticables mais les conditions restent hivernales et la plus grande prudence est de mise pour tous les usagers de la route, y compris les poids lourds, et en particulier sur le réseau secondaire".

Le SPW invite les automobilistes à faire preuve de vigilance, notamment sur les ponts et bretelles d'accès aux autoroutes.

Il est également conseillé à tous les usagers d'adapter leur vitesse, d'éviter toute manœuvre brutale, de garder une distance de sécurité suffisante et de ne pas dépasser les véhicules d'épandage.

Tous les moyens classiques disponibles en personnel et en matériel à la Police de la route et au SPW restent mobilisés.