L'accès au Bois de la Cambre sera interdit mercredi soir à partir de 22 heures et jusqu'à nouvel ordre, en raison des conditions météorologiques, a indiqué mercredi matin le cabinet du bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close.

Selon celui-ci, les services évaluent en permanence l'évolution de la situation.

Le numéro d'urgence 1722 activé

L'IRM prévoit des intempéries. C'est pourquoi le SPF Intérieur décide d'activer le numéro 1722 à partir de minuit.

Appelez le 1722 durant la période d'intempérie si vous avez besoin des pompiers en cas d'inondations et/ou de dégâts liés à la tempête. Appelez le 112 uniquement si vous ou quelqu'un d'autre êtes (potentiellement) dans une situation de danger vital.

Si vous appelez tout de même le numéro d'urgence 112 pour une intervention non urgente des pompiers, l'opérateur ne vous aidera pas davantage et vous demandera d'appeler le 1722.





Fermeture des parcs et rues bordées d'arbres à Huy

En raison des fortes rafales de vent annoncées par l'IRM, les parcs publics et rues bordées d'arbres de Huy seront fermés dès mercredi après-midi, ont annoncé les autorités hutoises. Dès la fermeture du marché hebdomadaire, mercredi après-midi, les parcs publics et voiries bordées d'arbres seront interdits à la circulation automobile et piétonne à Huy. Les prévisions de l'IRM font état de vents pouvant atteindre de 80 à 90 km/h et de possibles averses à caractère hivernal.

L'interdiction de circulation concerne les avenues Delchambre et Godin-Parnajon. Il sera interdit d'y stationner et d'y circuler, sauf pour les riverains en ce qui concerne les déplacements en véhicule. Les bus de la société TEC seront déviés. L'accès aux parcs Vierset et Bastin seront interdits aux piétons. Le chemin du Chera sera fermé à la circulation.

La mesure restera d'application jusqu'à l'amélioration des prévisions météorologiques.