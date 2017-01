Les communes du littoral ont levé leur plan d'urgence vendredi en raison d'une marée inférieure aux prévisions, a indiqué l'Agence des services maritimes et côtiers (Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust).

Le niveau devrait atteindre 560 centimètres DNG (Deuxième Nivellement Général) avec une marge d'environ 20 centimètres, contre les 620 centimètres initialement prévus. La marée haute devrait s'élever à 590 centimètres DNG la nuit prochaine et les autorités restent donc vigilantes. "Je propose néanmoins que les cellules de crise restent actives", ajoute le gouverneur de Flandre occidentale Carl Decaluwé. "Il existe une marge et la météo n'est pas une science exacte." Il conseille toujours à la population de ne pas se rendre à la Côte vendredi. Les sacs de sable installés notamment à à Nieuport et Ostende pour contrer la montée des eaux resteront également en place jusque samedi.

Thalys adapte la circulation des trains

Thalys a adapté la circulation de ses trains vendredi en raison des conditions météo difficiles, peut-on lire sur le site internet de la société ferroviaire. Certains trains ont été supprimés et d'autres roulent à vitesse réduite, engendrant des retards sur l'ensemble du réseau. Deux trains entre Bruxelles et Paris ont notamment été supprimés et un dans l'autre sens. Plusieurs retards sont attendus sur la ligne Amsterdam-Paris Nord.

Tous les voyageurs des trains supprimés ont été reportés sur un autre train. S'ils le souhaitent, ils peuvent échanger leur billet ou être remboursés sans frais supplémentaires, précise Thalys. Les voyageurs sont appelés à se renseigner sur le site internet ou sur l'application mobile de l'entreprise de transport.

La situation devrait se calmer dans les prochaines heures, selon Thalys. A partir de samedi, une circulation normale des trains est prévue.

Environ 180 passagers sont restés bloqués dans un train venant de Bruxelles dans la nuit de jeudi à vendredi à cause de la tempête qui a frappé le nord de la France. Ils sont finalement arrivés à Paris vendredi matin.

Les portes de la barrière anti-inondation d'Anvers restent fermées cette nuit

Les portes de la barrière anti-inondation sur les quais de l'Escaut à Anvers resteront encore fermées jusque samedi matin, a décidé vendredi la Ville d'Anvers en se basant sur les prévisions les plus récentes de l'augmentation du niveau de l'eau. Il existe encore un risque dans la nuit de vendredi à samedi que l'eau du fleuve ne déborde sur les quais.

Les portes de la barrière sont fermées par précaution depuis mercredi soir à Anvers. Une interdiction de se parquer sur les quais de l'Escaut est également en vigueur et les automobilistes devaient déplacer leur voiture pour vendredi matin. Une soixantaine de véhicules a finalement été dépannée.

Dans le courant de la matinée de samedi, les parkings devraient rouvrir

Nouvelle accumulation de plusieurs dizaines de cm de neige attendue samedi au sud du pays

Des averses fréquentes de pluie et de neige fondante sont attendues samedi en Flandre tandis que la neige tombera à nouveau, en abondance, au sud du sillon Sambre et Meuse, où jusqu'à 15 centimètres de neige sont attendus durant la journée, selon les dernières prévisions publiées par l'Institut royal météorologique (IRM). Une nouvelle accumulation de 10 à 15 centimètres de neige est prévue durant la nuit de samedi à dimanche au sud du pays. Les maxima, samedi, oscilleront entre -2 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, autour de 2 degrés dans le centre du pays et jusqu'à 4 degrés à la côte.

Quant au vent, il sera modéré, à la mer assez fort à fort, de nord à nord-ouest. À la mer, des rafales jusque 60 km/h resteront possibles.

Durant la nuit, les averses se poursuivront et prendront un caractère hivernal également en Basse-Belgique. En Ardenne, de nouvelles chutes de neige pourront augmenter la hauteur accumulée de 10 à 15 cm. Les minima iront de -3 degrés en Ardenne à 2 degrés ailleurs dans le pays.

La journée de dimanche sera très nuageuse mais généralement sèche dans un premier temps. Durant l'après- midi et en soirée, de la pluie et de la neige fondante arriveront toutefois sur l'ouest puis le centre. Rebelote sur le relief, puisque les précipitations pourront prendre à nouveau la forme de chutes de neige.

Les maxima varieront autour de -2 degrés en Ardenne, de 2 ou 3 degrés dans le centre et de 5 degrés à la côte.

Le vent sera modéré dans l'intérieur du pays et assez fort à la mer. Il soufflera des secteurs ouest et sud-ouest.

Des averses de neige devraient encore tomber lundi en Haute-Belgique avant le retour d'un temps sec à partir de mardi mais des températures glaciales. Les maxima seront en effet compris entre -1 et -7 degrés et les minima entre -4 et -8 degrés en plaine et entre -10 et -15 degrés en Ardenne.

Des arbres sur les routes et quelques retards sur le réseau TEC en Brabant wallon

A la suite des vents violents qui ont soufflé dès jeudi soir sur la province du Brabant wallon, les pompiers de Wavre et de Braine-l'Alleud ont enregistré une vingtaine d'interventions. Des retards ont par ailleurs été constatés sur le réseau TEC durant l'heure matinale de pointe. Les pompiers de Wavre ont accumulé une dizaine d'interventions, depuis jeudi soir vers 22H00, pour des branches et des arbres arrachés par la tempête et tombés sur diverses voiries de leur secteur. Leurs collègues de Braine-l'Alleud sont également intervenus pour les mêmes raisons, dès vendredi matin vers 4H00.

Par ailleurs, le réseau TEC du Brabant wallon a été quelque peu perturbé. Des retards ont été constatés jusqu'aux environs de 9H00, vendredi matin, mais ceux-ci ont été résorbés, assure une responsable du siège wavrien de la société de transports en commun.

Foyers privés d'électricité en Wallonie: situation en nette amélioration à la mi-journée

La situation s'est nettement améliorée sur le réseau électrique en Wallonie à la mi-journée vendredi. En début de matinée, des milliers de foyers étaient privés d'électricité -la province de Namur étant particulièrement concernée- en raison des intempéries (vent soutenu et chutes de neige). "La situation est en voie d'être rétablie à peu près partout", signale-t-on chez Ores, le principal gestionnaire de réseaux de distribution de gaz et d'électricité en Wallonie. "Il subsiste quelques soucis en basse tension pour quelques particuliers dans des endroits reculés où les choses devraient être réglées dans le courant de l'après-midi", selon Ores.

Du côté de Resa, l'opérateur des réseaux de distribution de gaz et d'électricité en province de Liège, on signale, vendredi en début d'après-midi, que la situation est désormais "quasi normale".

Les poids lourds de plus de 13 mètres à nouveau autorisés sur l'E25 et l'E42

Les poids lourds de plus de 13 mètres peuvent à nouveau circuler depuis 10h00 sur les tronçons de l'E42 et de l'E25 sur lesquels une mesure d'interdiction avait été mise en place durant la nuit, indique vendredi matin le Centre régional de crise de Wallonie, qui met fin à la phase d'alerte routière. La Cellule d'action routière, composée du Centre régional de crise de Wallonie, de la police fédérale de la route et du centre Perex, suit de près l'évolution de la situation.

Les conditions restant hivernales, la prudence est de mise pour tous les usagers de la route, y compris les poids lourds, et en particulier sur le réseau secondaire, rappelle-t-on.

Il est également recommandé aux usagers de se renseigner avant tout départ quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon via les sites http://trafiroutes.wallonie.be ou http://www.inforoutes.be.

Pas de difficultés sur les autoroutes mais routes fermées en province de Luxembourg

Aucune difficulté n'est à signaler sur les autoroutes mais certaines routes sont fermées en province de Luxembourg, selon un point de la situation posté vendredi matin par les services du gouverneur Olivier Schmitz sur leur page Facebook. Tout est normal sur l'E25 et l'E411. Sur la N4, quelques incidents sont signalés, avec notamment des routes verglacées entre Martelange et Attert. Sur la N89, difficultés, d'après le gouverneur, du côté de Beaubru, la Barrière de Champlon et Saint-Hubert. A Bastogne, la route est fermée entre Bourcy et Arloncourt (N838). Dans la région de Saint-Hubert, les routes sont fermées entre Hatrival et la N89, entre Saint-Hubert et la N89 ainsi qu'entre Saint-Hubert et Hurtebise (N848). Enfin à Habay, toutes les routes sont fermées dans la forêt d'Anlier.

Quelques problèmes sont à signaler sur le réseau électrique mais la situation est sous contrôle, précise le gouverneur.

Aucun problème particulier, outre des retards habituels, n'est par contre à signaler pour la circulation ferroviaire. Des lignes du réseau TEC sont perturbées et les usagers sont invités à consulter le site www.infotec.be.

Des câbles tombés sur la route à cause du vent dans la région de Charleroi

Les rafales de vent et la neige n'ont provoqué que des dégâts infîmes sur la région de Charleroi. Les pompiers locaux sont intervenus à trois reprises pour des câbles électriques tombés sur la voie publique. Aucun accident de la route ayant entraîné des blessures n'a été signalé. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont intervenus à Jumet, Aiseau-Presles et Charleroi, vendredi matin, afin de dégager des câbles électriques tombés sur la voie publique suite aux fortes rafales de vent.

Selon le porte-parole Michel Méan, un poteau menaçait également de s'effondrer à Gilly. Les pompiers de Chimay et de Beaumont sont eux aussi intervenus sur des faits similaires mais aucun accident ayant engendré des blessures n'a été enregistré sur la zone.

Les routes du réseau primaire et secondaire sont à présent dégagées.

Circulation ferroviaire normale, presque pas de perturbations du côté de la Stib

Malgré les intempéries et la couche de neige qui recouvre une bonne partie du pays, aucun problème n'est actuellement recensé sur le réseau ferroviaire, indiquent vendredi matin le gestionnaire de l'infrastructure Infrabel et la SNCB. Aucune ligne n'a été interrompue et les retards éventuels sont limités. Même situation du côté de la Stib, à Bruxelles, où seule la ligne 41 n'est partiellement pas desservie. Tout comme durant la journée de jeudi, la circulation des trains a dû être interrompue vers 05h00 entre Boom et Puurs (province d'Anvers) en raison du niveau de l'eau du Rupel. Un pont ferroviaire enjamabant la rivière a dû rester en position debout afin de ne pas être endommagé. La situation est depuis lors rentrée dans l'ordre.

La ligne 75 (Gand-Saint-Pierre-Mouscron-Lille) a elle aussi subi une interruption du trafic durant une heure entre Mouscron et la France mais là aussi, le problème a déjà été résolu.

A Bruxelles, tout le réseau de la Stib est desservi, à l'exception du tronçon entre Herrmann-Debroux et Transvaal sur la ligne 41 qui est impraticable pour le moment.

Retards aux arrivées et départs normaux à l'aéroport de Charleroi, les TEC quasi normaux

Les intempéries n'ont pas eu de conséquences sur la première vague de départs, à l'aéroport de Charleroi, vendredi matin, indique son porte-parole. La situation est en outre quasiment normale sur le réseau des TEC Charleroi

Les premiers départs des avions, dès 06H30, n'ont pas été impactés par les chutes de neige. En revanche, on a constaté des retards du côté des arrivées, en raison des conditions météorologiques subies par les aéroports d'où provenaient ces vols. Mais il ne s'est agi que de retards de dix à quinze minutes, qui devraient se répercuter sur les prochains départs. Sur le réseau des TEC Charleroi, la situation est qualifiée de quasi normale. Seules sept lignes subissent encore des inconvénients obligeant les bus à s'en tenir aux grands axes, sans utiliser des petites voiries secondaires. La situation fait l'objet d'une surveillance des contrôleurs avant de permettre l'utilisation totale des lignes.

Pas de perturbations sur le trafic aérien à Bruxelles et à Liège

Le trafic aérien n'était pas affecté par les intempéries hivernales vendredi matin à Brussels Airport et à Liège Airport. La piste a été déneigée, a précisé un porte-parole de l'aéroport bruxellois. "Il n'y a aucun impact sur les opérations", a-t-il ajouté. "Jusqu'ici tout est sous contrôle." Les responsables de l'aéroport surveillent l'évolution des conditions climatiques et des équipes sont prêtes à intervenir en cas de besoin.

Aucune perturbation n'a par ailleurs été signalée à l'aéroport de Liège. Les équipes font le nécessaire pour nettoyer les pistes.

Trafic ferroviaire interrompu entre Mouscron et la France

La ligne 75 (Gand-Saint-Pierre-Mouscron-Lille) qui avait été interrompue entre Mouscron et la France en raison des intempéries qui touchent le réseau ferroviaire en France, est à nouveau desservie normalement, indique le gestionnaire de l'infrastructure Infrabel. La circulation des trains avait déjà été perturbée pendant une heure durant la nuit pour les mêmes raisons. Aucune navette n'a été mise en place par la SNCB, la responsabilité de l'interruption du trafic incombant à son homologue française, la SNCF. Il s'agissait en fait d'un arbre tombé dans la caténaire.

Il était conseillé aux voyageurs de prendre un train jusque Tournai, pour ensuite en prendre un autre en direction de Lille, ce qui rallongait le temps de parcours de plus d'une heure.

Presque tous les bus circulent en province de Namur, aucun dans le Luxembourg

Des problèmes de circulation ont été constatés vendredi matin en province de Namur, notamment sur les autoroutes E411 et E42, où un tracteur s'est couché sur la route, ainsi que sur le réseau ferroviaire au niveau de Dave. Concernant les bus TEC par contre, la plupart des lignes circulent sans problème sur les grands axes en province de Namur mais pas en province de Luxembourg où le réseau est complètement paralysé.

Des difficultés ont été signalées tôt vendredi matin au niveau de l'échangeur d'Achêne, dans la côte de Loyers ou encore sur la Nationale 4 et la Nationale 5, soit les endroits qui posent généralement problème en cas de chutes de neige. Beaucoup de camions en ciseaux, quelques accidents sans trop de gravité ainsi que des voitures faisant des tête-à-queue ont été signalés.

L'incident le plus grave s'est produit durant la nuit de jeudi à vendredi vers 3h00 du matin sur la E42 à hauteur de Rhisnes vers Mons: un tracteur qui transportait des véhicules s'est couché sur la route. "La remorque avec les véhicules est restée en place mais le tracteur s'est couché. Le dépannage est toujours en cours et la bande de droite est toujours obstruée vendredi matin", explique-t-on au Centre d'information et de communication (CIC) de la police. Celui-ci recommande la prudence car du verglas a été constaté aux endroits où la neige a été dégagée. Concernant la circulation ferroviaire, un conducteur de train a signalé un peu avant 7h00 avoir heurté quelque chose à hauteur de Dave. Il s'agissait d'un animal.

Le temps d'inspecter le train et les voies, les trains ont dû circuler à vitesse réduite à cet endroit. Ce qui a eu des conséquences sur la ligne Bruxelles-Namur-Arlon. A 7h25, l'inspection était terminée mais quelques retards étaient encore signalés lors de l'heure de pointe matinale entre Namur et Bruxelles. Le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel précise que ce problème était sans rapport avec la neige et que celle-ci n'est jusqu'à présent, d'une manière générale, pas à l'origine d'importantes problèmes, ni en province de Namur ni ailleurs en Wallonie, sauf à la frontière française.

A propos des bus TEC, 90% des lignes sont assurées en province de Namur. Dans le Luxembourg par contre, la plupart des bus ne sont pas sortis. Outre la neige, des chutes d'arbres y ont été signalées. Il est conseillé aux usagers de se rendre sur le site www.infotec.be, où le niveau de desserte de chaque ligne pour chaque province est détaillé.