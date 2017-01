Les écoles aussi se préparent aux conditions météo extrêmes annoncées ce vendredi. Légalement, élèves et corps enseignant sont dans l’obligation d’aller à l’école sauf cas de force majeure. Aucune instruction particulière n’a d’ailleurs été donnée pour les journées de ce vendredi et de lundi prochain, confie-t-on au cabinet de la ministre de l’Éducation Marie-Martine Schyns (CDH). En clair, il s’agit de journées comme les autres. “Maintenant, les directions d’écoles ont l’habitude de gérer ce genre de situation. Chacun doit faire le maximum pour se rendre à l’école mais on recommande aux directions d’adopter une certaine souplesse vis-à-vis des cas les plus compliqués car une situation n’est pas l’autre.”

“En principe on ne peut excuser une absence pour raison météo que lorsqu’une circulaire nous y autorise. On ne le sait bien sûr pas tout de suite mais a posteriori… Après, comme toute absence non reprise dans les textes officiels, cela reste à l’appréciation du chef d’établissement”, confirme la directrice d’une école communale du Brabant wallon. Une circulaire rappelle que telles journées ont été exceptionnelles et invite les directions d’école à ne pas compter de jour d’absence. “C’est déjà arrivé par le passé mais c’est assez rare car, généralement, les directions ne mettent pas les élèves ou les professeurs en absence injustifiée si les conditions météo sont trop complexes”, poursuit le cabinet Schyns qui rappelle que, quelles que soient les conditions météo des jour à venir, les écoles restent ouvertes et un accueil sera d’office assuré.