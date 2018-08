La situation est suivie de près par le site météorologique NoodweerBenelux qui indique que la force du vent augmente allant jusqu'à 80 kilomètres heures dans l'ouest du pays et que les orages viennent de la France.

"Mise à jour de la météo (23h23). Un orage très actif entre actuellement dans notre pays via la Flandre orientale. Cette tempête se déplace rapidement vers le nord-est et est accompagnée de fortes rafales et d'une chance de foudre."