Plusieurs chaises vides ont fait tache hier soir lors du diner de gala au Palais royal de Laeken à l’occasion de la visite officielle du président français Emmanuel Macron en Belgique.

En effet, si son défenseur latéral droit Thomas Meunier et son épouse étaient bel et bien présents, le sélectionneur national Roberto Martinez et sa femme étaient, eux, absents malgré l’invitation.

Peut-être avait-il mal digéré la raclée encaissée en Suisse ou craignait-il de refaire la demi-finale de la Coupe du monde perdue face à la France avec Emmanuel Macron?