Neuf mois après son éviction du gouvernement Michel, la bourgmestre de Jurbise présente, ce jeudi, un livre retraçant ses aventures ministérielles.

RER, Clifford Chance, les chiffres, groupe Renaissance, etc., dans son livre Galant, je vous dis merde !, l’ex-ministre de la Mobilité revient sur tous les dossiers chauds de son mandat exécutif. Elle y reconnaît de nombreuses erreurs mais réfute toute incompétence. Et, surtout, règle quelques comptes avec ceux qui l’ont flinguée : Laurent Ledoux – l’ex-directeur du SPF Mobilité – en premier chef, mais aussi Didier Reynders, de nombreux membres de son parti ou, encore, certains médias… Celle qui est devenue bourgmestre de Jurbise à 25, dans la foulée de la mort de son père, dévoile aussi une partie de sa jeunesse, plutôt douloureuse. Morceaux choisis.

Règlement de comptes ? Oui… mais.

Dans ses confessions post-ministérielles, Jacqueline Galant flingue un peu tout le monde sans réellement viser personne, sauf Laurent Ledoux (ex-directeur du SPF Mobilité) et dans une moindre mesure Didier Reynders. C’est le système politique dans sa globalité qui en prend pour son grade. Un monde violent, hypocrite, rempli de personnalités bouffies d’orgueil et d’ambition. “Dans l’administration, au sein des syndicats, sur le terrain et même dans mon propre camp politique, j’ai assisté impuissante à un bal de faux-culs qui vous sourient et, le dos à peine tourné, vous poignardent en prenant soin d’enfoncer le couteau dans les zones vitales afin d’être sûr que vous ne vous relèverez pas.”

Autre extrait : “Les hommes politiques sont ainsi faits. Derrière leurs diplômes et leurs responsabilités importantes, ils restent des gamins de douze ans dans une cour d’école qui souhaitent gagner le plus de billes possible. Derrière leur costume, ils restent en réalité des jeunes cons de 18 ans qui, lors des beuveries d’universités, peuvent sortir leur sexe pour regarder qui a le plus gros.”

Ou celui-ci encore, en rapport avec ses erreurs de chiffres sur le budget de la SNCB : “Certains politiques magouillent, dysfonctionnent ou s’en mettent plein les poches et on en parle à peine. Ou on feint de l’ignorer. Moi j’ai juste annoncé un chiffre et je suis clouée au pilori”.

Un dernier, plus personnel : “L’amitié en politique, c’est l’appellation qu’on donne pour qualifier la relation entre personnes qui ne sont pas en compétition pour un poste. Quand une opportunité se présente, les trahisons sont nombreuses”.

Plus qu’un règlement de comptes, ce livre est plutôt une mise au point ferme, peut-être définitive. L’envie de ne pas tourner une page douloureuse de sa carrière sans avoir tenté de rétablir la vérité, sa vérité.

Une jeunesse… bourrée de complexes physiques

Jacqueline Galant n’a pas l’image d’une femme fragile. Elle au contraire vue comme une personnalité forte, insubmersible même. Elle dévoile pourtant une part de sa personnalité en retraçant certains événements marquants de sa jeunesse. Cette partie intime, privée, personnelle du livre de Jacqueline Galant est sans doute la plus intéressante (pour le grand public qui se fiche de Laurent Ledoux ou de l’affaire Clifford Chance). Complexée par son menton trop proéminent, une corpulence forte, un style plus masculin que féminin, à l’école Jacqueline était “la petite grosse”, la “fille à papa”.

“Adolescente, j’avais une mâchoire inférieure plus développée que la supérieure, ce qui générait en moi un énorme complexe. Je portais mon visage comme un fardeau. Cela a duré jusqu’à la mort de mon père.” Elle suivra un traitement orthodontique, puis se fera opérer pour des raisons autant médicales qu’esthétiques. Aujourd’hui, elle semble assumer son physique, jusqu’à en rire d’elle-même : “Les derniers mois de mon mandat ministériel ont été éprouvants. Le stress m’a fait perdre dix kilos. Les mauvaises langues diront que j’avais de la réserve et que j’aurais pu en perdre cinq de plus”.

… Et psychologiques

Celles et ceux qui ne la connaissent pas y découvriront le rapport amour-haine qu’elle entretenait avec son père (bourgmestre de Jurbise pendant 18 ans) qui ne vivait que par et pour la politique. “J’ai du mal à aimer. J’ai du mal à faire confiance. J’ai grandi dans deux mondes (politique et familial) où l’affection manquait et où la trahison et le mensonge étaient communs.” Ainsi, chez les Galant, la mère vouvoie les enfants mais le père se bidonne quand la cadette (Jacqueline) se retrouve complètement saoule au café du village alors qu’elle n’avait que 14 ans. “Je l’ai suivi (son père, NDLR) comme tous les dimanches au café du village pour y prendre l’apéro avec des amis. Dans ma campagne, on se sert vite un apéro. Et tôt. Alors que mon père était en train de refaire le monde, je me suis isolée au bar. J’ai trouvé un casier de Loburg et j’en ai bu 9 en moins de deux heures. Je n’étais pas saoule, j’étais déchirée, atomisée. Sa réaction a été étonnante. Il trouvait ça marrant que je me sois “murgée” toute seule en l’attendant. Tout le monde allait en parler. Et lui, ça lui ferait une anecdote à raconter plus tard.” En plus de collectionner les voix, son père collectionnait aussi les femmes : “C’est très pénible à écrire mais mon père était un homme à femmes. […] J’aimais l’homme père mais je détestais l’homme de conquêtes. Je détestais savoir que mon père avait eu des dizaines de maîtresses durant sa vie de mari et de père de famille. Des blondes, des brunes, des jeunes, des plus âgées, des fortes, des minces… Il les avait collectionnées avec passion.”

“Je vous dis merde !”

Le lendemain de la mort de Galant père, c’est le défilé dans la maison familiale. “Une personne s’approche. Elle ne m’a jamais porté dans son cœur. Je le sais, elle le sait. On se toise. Je la laisse approcher de moi par courtoisie. Mais je ne lui serre pas la main. Cette personne s’avance et me dit très haut devant tout le monde : “Galant, je vous dis merde !”

Gestion des médias calamiteuse

Jacqueline Galant le reconnaît à plusieurs reprises dans son livre : “J’ai pataugé dans ma gestion vis-à-vis de la presse”. L’inverse pourrait être vrai aussi. Elle s’est estimée trahie par la RTBF un samedi matin à l’occasion d’une interview où elle fait, de nouveau une erreur de chiffre (163 millions au lieu de 663 millions d’euros). La RTBF refuse de refilmer la séquence et la flingue au JT le soir même, ravie de s’offrir un “badbuzz” sur le dos d’une ministre déjà acculée. Retrahie, estime-t-elle encore, quelques semaines plus tard par plusieurs articles erronés publiés sur le site du Vif/L’Express dans l’affaire Clifford Chance…

“Didier Reynders a alimenté les critiques à mon égard”

“D’où viennent toutes ces critiques, toute cette pression ? Je pense que Didier Reynders les a clairement alimentées. Il n’a jamais digéré le mouvement Renaissance initié contre lui et qui lui a coûté son poste de président du MR. Marie-Christine et moi sommes dans le clan Michel. Pilonner avec succès les “hommes” de Charles Michel était l’occasion rêvée pour Didier Reynders de s’en prendre au Premier ministre sans l’attaquer frontalement.”

André Antoine (président du parlement wallon) ? “Un clown sur un perchoir”

De retour au parlement wallon, Jacqueline Galant hallucine… “J’avais l’impression d’être dans un conseil communal avec un président (André Antoine) totalement déconnecté de la réalité. Il donnait l’impression d’être un clown sur un perchoir. Il surjouait, il criait.” “Il part dans tous les sens sans aucun contrôle” Voilà qui est dit…

Galant, je vous dis merde !, 128 pages, 16 €. Ed. Luce Pire. Par Nicolas Roisin et Jacqueline Galant.