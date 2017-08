Quelle semaine pour la famille Galant ! La naissance imminente de l’enfant de Jacqueline Galant (MR) ne faisait pas un pli mais crispait aussi la nouvelle majorité wallonne MR/CDH. Et pour cause, la présence de la députée wallonne libérale était indispensable, vendredi dernier, pour voter la motion de méfiance au parlement wallon et constituer la nouvelle majorité.

Vendredi, Jacqueline Galant siégeait (en robe rouge et blanc !), enceinte jusqu’aux yeux mais prête à endosser sa nouvelle fonction de vice-présidente du parlement wallon. Son devoir de députée effectué, il lui restait à patienter quelques heures avant d’apercevoir la frimousse de son nouveau-né. Et c’est finalement dimanche matin que Jacqueline Galant est devenue maman d’un petit garçon, prénommé Moïse, dans un hôpital de la région montoise. C’est par un message sur son compte Facebook qu’elle et son compagnon ont annoncé l’heureuse nouvelle, sans toutefois préciser son prénom. "Nous sommes très heureux de vous annoncer la naissance de notre petit garçon ce 30 juillet", peut-on lire. Un message bref qui n’a pas manqué d’émouvoir et de réjouir plus de 22.000 personnes en fin d’après-midi ce lundi.

Ces dernières semaines , Jacqueline Galant était devenue la future maman la plus scrutée de Wallonie suite à la crise politique. En l’espace d’une semaine, les sœurs Galant étaient d’ailleurs sous le feu des projecteurs. De fait, l’une (Isabelle Galant) est devenue, pour la première fois, députée fédérale avec le jeu des chaises musicales. L’autre a été promue vice-présidente. Et dans la foulée, elle a endossé, depuis dimanche, ce qui sera certainement son plus beau rôle.