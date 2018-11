Le ministre de l'Intérieur fait le point sur les incidents d'hier, en marge de la révolte des gilets jaunes, et précise que des téléphones portables et des véhicules ont été saisis.

Jan Jambon suit la situation de près à Feluy, suite aux nouveaux incidents survenus cette nuit.

Parmi les manifestants, on compterait 400 personnes dont 50 "têtes brûlées". Un véritable jeu du chat de de la souris s'est opéré cette nuit dans les bois aux alentours de la E19.

"Il y avait deux groupes : les manifestants qui protestent contre le prix de l'essence en tant que tel. Un mouvement citoyen avec des barrages filtrants où sont distribués des dépliants, etc. Et il y avait aussi des fauteurs de troubles, bien organisés et tactiquement forts, venus expressément le soir et la nuit. J'ai ordonné à la police et aux services de renseignement de collecter et d'analyser toutes les informations dont nous disposons ou que nous pouvons encore collecter sur ces personnes. Qui sont-ils, qu'est-ce qui les motive? L'image n'est pas encore nette, mais cela semble être une sorte d'anarchistes qui veulent saper notre modèle économique. Le gouvernement ne tolère pas cela !", s'exclame Jan Jambon.

Et le ministre d'ajouter que le centre de crise fédéral suit la situation minute par minute.

24 arrestations judiciaires ont eu lieu au total. Des téléphones portables et des véhicules ont été saisis.