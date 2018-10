En mai dernier, une nouvelle version du Lotto débarquait en librairie. La nouvelle mouture promettait de doubler les chances de gains des joueurs mais aussi d’augmenter le nombre de gagnants. Quel est le bilan cinq mois plus tard ?

"Le nouveau Lotto fait parfaitement ce qu’il doit faire ! On avait promis de doubler le nombre de gagnants. En réalité, il a augmenté de 104 %. Donc, il a plus que doublé ! On a aussi de la chance car le nombre de gagnants du rang 1, les fameux millionnaires, on en a déjà 40. C’est déjà plus que le nombre de gagnants sur toute l’année 2017. Le nouveau Lotto tient parfaitement ses promesses. Le Lotto est clairement redevenu le jeu le plus populaire et qui attire le plus de joueurs. Et ça me fait plaisir évidemment. C’est un très grand succès."

"Devenez scandaleusement riche", c’est une valeur que vous partagez personnellement ?