La princesse Claire et le prince Laurent ont assisté à un Te Deum vendredi en l'église Saint-Jean-Baptiste de Wavre.

Le couple a rencontré la population à la sortie de l'office puis dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville, où le prince Laurent a fait un bref discours improvisé dans lequel il a dit son admiration pour les femmes et leur sens des responsabilités. Après le Te Deum, le couple a été reçu à l'hôtel de ville par la bourgmestre f.f. Françoise Pigeolet (MR) et son collège communal, le gouverneur Gilles Mahieu et des représentants de la province du Brabant wallon, dont Wavre est la capitale.

Rebondissant sur le sujet de la confiance de la population envers les hommes politiques, le prince Laurent a pris la parole alors que ce n'était pas vraiment prévu, dans la salle des fêtes où les appareils photos n'étaient pas autorisés. Il a précisé que les "écarts" reprochés à certains ne concernaient que quelques personnes, et que beaucoup d'autres ont pour but de servir la population.

"L'humain a ses limites et il les a démontrées. En général, les femmes n'ont pas la propension des hommes à l'égoïsme, à l'égocentrisme. C'est pour cela que je les admire. Les femmes, plus que nous les hommes, ont le sens des responsabilités. J'espère qu'à tous les niveaux, dans le futur, il y aura de plus en plus de femmes dans des fonctions de responsables", a affirmé le prince.

Comme le veut la tradition, avant de quitter le centre de Wavre, le couple princier a caressé les fesses du Maca, la statue mascotte de la ville. Ce geste est censé apporter une année de chance.