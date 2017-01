"J’ai l’impression d’avoir reçu un cadeau empoisonné. Que certains aient voulu me tailler un costume sur mesure, ça, c’est autre chose..." , réagissait hier l’avocat général de la cour d’appel de Bruxelles, Jean-François Godbille, après que la princesse Léa a affirmé samedi à la RTBF que le fameux versement de 25.000 € à l’ Amitié et Fraternité scoute (AFS) dont Godbille est un administrateur, a transité par sa fondation à la demande d’Armand De Decker.

Plus de trente ans de magistrature et pas une affaire, pas la moindre mise en cause de sa probité : c’est ce que Jean-François Godbille martèle : "Depuis 1985, j’ai touché aux dossiers financiers et autres les plus délicats. Mon passé professionnel est sans tache, c’est un passé dont je suis fier. Pensez-vous un seul moment que je vais accepter un seul centime d’intérêt ?"

(...)

